Евгений Коноплянка в Севилье: полет неудачный

Переходы Евгения Коноплянки и Виктора Цыганкова – одних из лучших, если вообще не лучших отечественных полузащитников своего поколения в чемпионат Испании, очень похожи по своей сути. Хоть между этими трансферами – почти десять лет.

Похожи в первую очередь тем, что и от Евгения, и от Виктора, сменивших обстановку в самом расцвете сил (обоим по 25 лет на момент перехода) ждали/ждут яркой и результативной игры в ярком и результативном чемпионате. Истории похожи еще и потому, что и «Севилья», и «Жирона» исповедуют подходящий для наших полпредов на Пиренеях стиль: атакующий и зрелищный.

Очень хочется надеяться, что у бывшего динамовца в чемпионате Испании все сложится хорошо, и он в своей новой команде будет играть такую же важную роль, как и на предыдущем рабочем месте. И пускай ему в этом поможет история Евгения Коноплянки. Печальная, в общем-то, история, ведь выйти на новый уровень нашему несомненному таланту так и не удалось.

Но именно такие истории действительно чему-то учат. Если и не главных героев, ведь большое видится лишь на расстоянии, то, во всяком случае, тех, кто идет по их стопам.

Охота на Коно

Футболистов таланта Коноплянки на наших широтах – раз, два и обчелся. Евгения из общей, достаточно серой и однородной массы выделяла техника. Он мог и с мячом, и с соперником сделать все, что угодно. Причем в самый необходимый момент. Он был мастер, а не ремесленник. И этим он очень нравился и болельщикам, и селекционерам ведущих клубов Европы. Собственно, эта светлая половина его футбольной личности и прельщала сильных футбольного мира сего к его персоне.

К сожалению, была у него и слабая сторона. Коно всегда был индивидуалистом, для него личная сторона игры – удачный финт, удар или обводка ценились выше, нежели результат на табло. С этим своим внутренним «демоном» Женя боролся на протяжении фактически всей своей карьеры. Но так и не поборол. Но об этом чуть позже.

Сейчас – о спросе на Коноплянку в 2014-2015 годах.

Евгений был определяющим игроком в «Днепре» и при Рамосе, и при Маркевиче. Прежде всего – из-за его способности решить на «пятачке» исход эпизода в свою пользу. И испанский наставник, и украинский понимали, что порой Коноплянка «заигрывался», перетягивал одеяло на себя. Но ради его пользы в атаке закрывали глаза на такие «шалости», практически освобождая полузащитника от черновой работы.

Переманить Женю к себе очень стремилось «Динамо». Несмотря на то, что тогда отношения между клубами были почти «родственные», собственник «Днепра» Игорь Коломойский отказал президенту «Динамо» Игорю Суркису. Ибо Игорь Валериевич резонно полагал, что на этом трансфере можно «срубить» не один десяток миллионов евро, которые ему могут предложить лишь за рубежом.

В данном случае резон Коломойского – вполне оправдан, вполне прагматичен. «Ничего личного: только бизнес». Однако в итоге прожженный, заматерелый делок Коломойский оказался у разбитого корыта. Но и об этом чуть позже.

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Еще до финала Лиги Европы-2015, где встретились настоящий и будущий клубы Коноплянки – «Днепр» и «Севилья» - европейские толстосумы устроили настоящую охоту на Коноплянку.

Наиболее предметным был интерес со стороны «Ливерпуля». Как позже вспомнит сам Коноплянка, стороны фактически договорились о сделке. На ужине представители «мерсисайдцев» заверили Женю, что уже все «на мази». «Мазь» имела свою цену – 25 миллионов евро. Столько, сколько первоначально просил за своего подопечного Коломойский.

На следующий день футболист поехал к собственнику «Днепра» и попросил его отпустить. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту», – умолял Евгений. Но Коломойский оказался непреклонен. В последний момент он, вроде бы, существенно увеличил требуемую сумму. И англичане отказались.

«Я плакал», – кратко резюмирует Коноплянка несостоявшийся трансфер на «Энфилд». Можем предположить, что в итоге мог заплакать и сам Игорь Валериевич, ведь пройдет не так уж и много времени, и Коноплянка уйдет в «Севилью» в статусе свободного агента, то бишь бесплатно…

Кроме «Ливерпуля», в услугах Коно были заинтересованы оба гранда из Манчестера, «Челси», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Ювентус», «Рома». Это – по признанию самого Коноплянки.

Кроме этих уважаемых клубов, в списке желающих заполучить в свои ряды украинского полузащитника значились еще «Фиорентина», «Лацио», «Вест Хэм», «Марсель», «Валенсия», «Зенит». Не правда ли, от одного этого перечня может вскружиться голова: как бы сделать правильный выбор, как бы не облажаться.

Чуть раньше Евгения обхаживал «Спартак», где волею нелепого случая на тренерском мостике оказался испанец Эмери. «Мясные» получили от ворот поворот, но Унаи свой интерес к Коноплянке сохранит и дальше. Чуть позже именно этот интерес и станет определяющим.

При всем богатстве выбора альтернативы нет

А весной 2015-го в качестве «покупателей» на Коноплянку наиболее реальными были следующие: «Рома», «Сток Сити», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Севилья».

Летом того года Коноплянка становился свободным агентом, и претенденты на его «бутсы» заочно соревновались, кто предложит более высокую зарплату. И более выгодный с профильной точки зрения проект.

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В негласном «зарплатном аттракционе» победили клубы АПЛ. По неподтвержденной, но заслуживающей внимания информации, «Сток» готов был платить Жене порядка четырех миллионов евро в год, а «шпоры» - еще больше (почти на миллион). Но вариант со «Стоком» представителями украинского футболиста не рассматривался изначально, а вот почему не пристали на предложение лондонцев – сие история умалчивает.

Умалчивает история и то, почему не срослось с «Атлетико». Стороны вели переговоры – это точно. И переговоры были на продвинутой стадии. Тоже подтверждено. Но снова – мимо цели. Почему – сплошной знак вопроса, ведь «матрасники» уже видели Коно в составе, отобрав ему место на левом фланге атаки у Турана.

Вариант с «Ромой», похоже, был отметен на начальной стадии интереса. Как и вариант со «Стоком». И когда всякие и разные желающие ангажировать Коноплянку по тем или иным причинам ретировались, на авансцену вышла «Севилья», которая оказалась самой убедительной.

Евгений перешел на «Санчес Писхуан» фактически сразу же после проигранного варшавского финала Лиги Европы, где его «Днепр» уступил именно «Севилье».

Получилось так, что выигравшая сторона «выдернула» со стороны проигравших лучшего игрока. Примерно так в свое время поступила «Барселона», после победы в Суперкубке УЕФА над «Шахтером» подписав оборонца дончан Чигринского.

Ничего хорошего такой «финт ушами» каталонцам не принес. Не принес и андалусийцам в случае с Коноплянкой. Но вначале все стороны излучали оптимизм и веру в светлое будущее.

Инициаторов приглашения Коно в «Севилью» было сразу двое – главный тренер команды Эмери и спортивный директор клуба Мончи. И первый, и второй – непревзойденные доки в своем ремесле. Тренер – один из лучших на континенте в то время, особенно по умению раскрывать таланты, а второй – вообще лучший в своем роде, умеющий за бесценок находить уникумы.

По всей видимости, именно нескрываемая личная заинтересованность этих двух гуру и стала определяющей в выборе Евгением своего нового рабочего места.

«Севилья», один из самых динамически развивающихся клубов Европы на то время, смогла убедить и Коноплянку-младшего, и Коноплянку-старшего (отца футболиста, фактически являющегося его агентом) в оптимальности выбора. На этом фоне даже померкли «всего лишь» два с половиной миллиона евро в год, прописанных севильцами в четырехлетнем соглашении с Евгением. В АПЛ предлагали существенно больше, но Коно пошел туда, где, как ему казалось, можно было максимально показать «товар лицом».

Головокружение от неуспехов

Увы, но казавшаяся такой верной, своевременной и практически единственно правильной ставка не сработала: Коноплянка так и не сумел закрепиться в «Севилье». Украинец провел на «Санчес Писхуан» лишь один сезон, после чего был отправлен в аренду (а если быть точным – в ссылку) в «Шальке».

Почему у одного из лучших отечественных «фантазиста» не сложилось в Примере – наверняка самом подходящем «грунте» для технически одаренных футболистов?

Одного-единственного ответа на сей счет не будет. Тут сразу несколько причин, несколько факторов, приведших к фиаско.

Скорее всего, нужно говорить о том, что Коноплянка, все же, немного переоценил свои силы. Он приходил в команду, в которой хватало квалифицированных вингеров (Витоло, Какута, Рейес, Крон-Дели), но все они в плане техники и зрелищности уступали нашему футболисту. Зато в плане функционала, в плане игровой дисциплины и универсализма они запросто могли дать ему фору.

Эмери очень требовал от подопечных не только отрабатывать в обороне, но и универсализма. Украинскому новичку было сложно перестроиться на новый лад. Хотя испанский язык ему давался относительно легко.

Сложнее было привыкнуть к новым игровым требованиям, к новым партнерам. По словам Эмери, Коноплянка был звездой в «Днепре», где у него была особая роль, но в «Севилье» особых игроков не было. Евгений мог выдать блестящую игру (как против «Барсы» или «Реала»), а мог так же легко раствориться на поле.

И если осенний отрезок чемпионата у него получился более-менее, то зимой он просто сник. Наверное, сказалась многолетняя особенность подготовки, ведь в это время украинцы отдыхают или лишь втягиваются в сезон.

В общем, во второй половине сезона Коноплянка потерял место в основе. Он все-таки выиграет Лигу Европы, но в своем втором финале турнира не сыграет.

В этой же, второй части чемпионата, Женя начал ставить вопрос ребром: мол, если я не нужен, то лучше уйду, ведь хочу играть, а не сидеть на лавке.

Пока в команде был Эмери, вопрос о расставании с Коно не был актуальным. Но в новом сезоне у руля андалусийцев уже был новый тренер – Хорхе Сампаоли, который прямо заявил, что на украинца не рассчитывает. Тем более, после его дикой ошибки в матче за Суперкубок УЕФА против «Реала»…

В итоге Коно пришлось уйти из «Севильи». Тогда казалось, что уход – дело правильное, и в новой команде наш талант сможет перезапустить свою карьеру.

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К сожалению, не получилось. Как мне кажется, выбор нового коллектива был априори ошибочным: немецкая Бундеслига и, в частности, «Шальке» - не самое лучшее место для сантиментов и фиесты.

Там был провал. После которого Евгений Коноплянка уже никогда не вернется на свой былой уровень.