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Чемпионат Португалии
Пасуш де Феррейра
26.01.2023, FT 0 : 2
Бенфика
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Португалия
27 января 2023, 03:25 | Обновлено 27 января 2023, 03:47
62
0

Бенфика расправилась с аутсайдером и упрочила лидерство в Португалии

«Орлы» на 7 и 8 очков опережают преследователей – «Брагу» и «Порту»

27 января 2023, 03:25 | Обновлено 27 января 2023, 03:47
62
0
Бенфика расправилась с аутсайдером и упрочила лидерство в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в матче 20-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде переиграла аутсайдера, команду «Пасуш де Феррейра», со счетом 2:0.

у в дебюте матча лидер сезона отправил два гола в ворота соперника, отличились Алехандро Гримальдо и Жоау Мариу.

«Орлы» упрочили лидерство, набрав 47 баллов. Они на 7 и 8 очков опережая преследователей – «Брагу» и «Порту» соответственно.

Чемпионат Португалии. 20-й тур

Пасуш де Феррейра – Бенфика – 0:2

Голы: Гримальдо, 7, Жоау Мариу, 11.

Турнирная таблица

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Бенфика).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Бенфика).
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Источник Sport.ua
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