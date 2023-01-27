Бенфика расправилась с аутсайдером и упрочила лидерство в Португалии

26 января в матче 20-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде переиграла аутсайдера, команду «Пасуш де Феррейра», со счетом 2:0.

у в дебюте матча лидер сезона отправил два гола в ворота соперника, отличились Алехандро Гримальдо и Жоау Мариу.

«Орлы» упрочили лидерство, набрав 47 баллов. Они на 7 и 8 очков опережая преследователей – «Брагу» и «Порту» соответственно.

Чемпионат Португалии. 20-й тур

Пасуш де Феррейра – Бенфика – 0:2

Голы: Гримальдо, 7, Жоау Мариу, 11.

Турнирная таблица