Бенфика расправилась с аутсайдером и упрочила лидерство в Португалии
«Орлы» на 7 и 8 очков опережают преследователей – «Брагу» и «Порту»
26 января в матче 20-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде переиграла аутсайдера, команду «Пасуш де Феррейра», со счетом 2:0.
у в дебюте матча лидер сезона отправил два гола в ворота соперника, отличились Алехандро Гримальдо и Жоау Мариу.
«Орлы» упрочили лидерство, набрав 47 баллов. Они на 7 и 8 очков опережая преследователей – «Брагу» и «Порту» соответственно.
Чемпионат Португалии. 20-й тур
Пасуш де Феррейра – Бенфика – 0:2
Голы: Гримальдо, 7, Жоау Мариу, 11.
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