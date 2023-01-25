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Чемпионат Португалии
Пасуш де Феррейра
26.01.2023 22:15 - : -
Бенфика
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Португалия
25 января 2023, 00:35 |
21
0

Пасуш де Феррейра – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 26 января

25 января 2023, 00:35 |
21
0
Пасуш де Феррейра – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января на «Капитал ду Мовел» пройдет матч 20-го тура чемпионата Португалии, в котором «Пасуш де Феррейра» встретится с «Бенфикой». Старт поединка запланирован на 21:15 по европейскому времени.

Пасуш де Феррейра

Команда относительно молода, как по меркам своей страны, но в последнее время были неплохие результаты. Особняком стоит сенсационное 3-е место Примейры 10 лет назад, в сезоне 2012/2013. Также было пару выходов в кубковые финалы, правда, неизменно неудачные. Недавно пришлось провести год во 2-м дивизионе (2018/2019), но оттуда сразу же вернулись, и через год «бобры» даже смогли забраться на 5-е место. Но потом был откат в нижнюю часть турнирной таблице, а сейчас и вовсе клуб борется за выживание. Изначально казалось, что шансов нет вообще - до конца 2022-го было набрано жалкие 2 очка в 14 матчах. Но в январе удалось сначала были 1-1 с «Шавешем», а потом за счет единственного гола Томаса получилось оформить выездную победу над «Риу Аве». Но с сильной «Брагой» были домашние 1-2, пусть и с решающим мячом на 8-й добавленной минуте.

Бенфика

Клуб всегда ставит перед собой максимальные задачи. И не удивительно, что летом, после очередного 3-го места, тут снова сменили наставника. Рогер Шмидт стартовал в Лиссабоне максимально уверенно - вплоть до конца сентября во всех турнирах были исключительно победы. А первое поражение состоялось только под самый Новый Год, 31-го декабря. Не удивительно, что «орлы» и в Лиге чемпионов вышли в плей-офф (причем там первым противником будет скромный «Брюгге»), а на внутренней арене удается оставаться единоличным лидером. Тем более что привычные конкуренты, «Порту» и «Спортинг», не блещут. Ну хоть с «Санта-Кларой» не было проблем, ее разгромили 3-0.

Статистика личных встреч

«Пасуш» в последний раз выигрывал еще в 2015-м году. После этого «Бенфика» отдала только 1 ничью, выиграв все остальное, в том числе и 3-2 в августе.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в итоге встречи. «Пасуш» явно слабее, и ставим на то, что ее на выезде «Бенфика» обыграет при форе «-2 гола» с коэффициентом - 2,04 по Parimatch.

Parimatch
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Пасуш де Феррейра Бенфика прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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