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  4. ВИДЕО. Экс-динамовец зажигает в Бразилии. Суперудар с левой в нижний угол
Бразилия
26 января 2023, 18:41 | Обновлено 26 января 2023, 18:59
1395
2

ВИДЕО. Экс-динамовец зажигает в Бразилии. Суперудар с левой в нижний угол

Карлос де Пена отличился во втором матче подряд

26 января 2023, 18:41 | Обновлено 26 января 2023, 18:59
1395
2
ВИДЕО. Экс-динамовец зажигает в Бразилии. Суперудар с левой в нижний угол
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок киевского «Динамо» Карлос де Пена забил во втором матче подряд за «Интернасьональ».

30-летний уругвайский полузащитник отличился в поединке второго тура чемпионата Гаушу (Бразилия) против «Авениды». Де Пена появился на поле на 46-й минуте игры и сразу же отправил мяч в ворота отличным выстрелом с левой ноги.

В итоге матч завершился со счетом 1:1. Гол Карлос де Пены позволил «Интернасьоналю» сравнять счет.

В предыдущей игре против «Жувентуде» Карлос также забил гол с левой ноги примерно с такого же расстояния и позиции, однако тогда мяч полетел в девятку.

Карлос де Пена выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат на права аренды, а вскоре подписал контракт с «Интернасьоналем» в статусе свободного агента.

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Карлос де Пена Интернасьонал Динамо Киев видео чемпионат Бразилии по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Gargantua
Карлос сейчас один из лучших в чемпионате Бразилии.
не понятно почему ему не дали шанса в сборной
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+1
Вова Чертрогатый
качество видео конечно... вроде в 2003 году
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0
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