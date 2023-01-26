ВИДЕО. Экс-динамовец зажигает в Бразилии. Суперудар с левой в нижний угол
Карлос де Пена отличился во втором матче подряд
Экс-игрок киевского «Динамо» Карлос де Пена забил во втором матче подряд за «Интернасьональ».
30-летний уругвайский полузащитник отличился в поединке второго тура чемпионата Гаушу (Бразилия) против «Авениды». Де Пена появился на поле на 46-й минуте игры и сразу же отправил мяч в ворота отличным выстрелом с левой ноги.
В итоге матч завершился со счетом 1:1. Гол Карлос де Пены позволил «Интернасьоналю» сравнять счет.
В предыдущей игре против «Жувентуде» Карлос также забил гол с левой ноги примерно с такого же расстояния и позиции, однако тогда мяч полетел в девятку.
Карлос де Пена выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат на права аренды, а вскоре подписал контракт с «Интернасьоналем» в статусе свободного агента.
🎯⚽️ pic.twitter.com/ava23Igip0— Carlos de Pena (@carlosdepena) January 26, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Исполком МОК обсуждал этот вопрос
Ярослава опередила Ирину
не понятно почему ему не дали шанса в сборной