ВИДЕО. Экс-динамовец зажигает в Бразилии. Суперудар с левой в нижний угол

Экс-игрок киевского «Динамо» Карлос де Пена забил во втором матче подряд за «Интернасьональ».

30-летний уругвайский полузащитник отличился в поединке второго тура чемпионата Гаушу (Бразилия) против «Авениды». Де Пена появился на поле на 46-й минуте игры и сразу же отправил мяч в ворота отличным выстрелом с левой ноги.

В итоге матч завершился со счетом 1:1. Гол Карлос де Пены позволил «Интернасьоналю» сравнять счет.

В предыдущей игре против «Жувентуде» Карлос также забил гол с левой ноги примерно с такого же расстояния и позиции, однако тогда мяч полетел в девятку.

Карлос де Пена выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат на права аренды, а вскоре подписал контракт с «Интернасьоналем» в статусе свободного агента.