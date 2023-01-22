ВИДЕО. С левой – в девятку! Игрок Динамо забил в 1-м матче года в Бразилии
Карлос де Пена отличился в первом туре чемпионата Гаушу за «Интернасьональ»
Полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена в первом туре чемпионата Гаушу по футболу (Бразилия) забил гол за «Интернасьональ» в ворота «Жувентуде».
30-летний уругвайский футболист вышел в старте команде и провел на поле все 90 минут. На 49-й минуте игры он забил первый гол для своей команды, тем самым сравняв счет. В итоге поединок завершился со счетом 2:2.
К слову, Карлос де Пена выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат на правах аренды.
O primeiro gol da temporada foi um 𝙂𝙊𝙇𝘼𝘾̧𝙊!! ✅🎯 pic.twitter.com/QCXTqVrfkC— Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 22, 2023
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