Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. С левой – в девятку! Игрок Динамо забил в 1-м матче года в Бразилии
Бразилия
22 января 2023, 20:48 |
1595
0

ВИДЕО. С левой – в девятку! Игрок Динамо забил в 1-м матче года в Бразилии

Карлос де Пена отличился в первом туре чемпионата Гаушу за «Интернасьональ»

22 января 2023, 20:48 |
1595
0
ВИДЕО. С левой – в девятку! Игрок Динамо забил в 1-м матче года в Бразилии
Instagram. Карлос де Пена

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена в первом туре чемпионата Гаушу по футболу (Бразилия) забил гол за «Интернасьональ» в ворота «Жувентуде».

30-летний уругвайский футболист вышел в старте команде и провел на поле все 90 минут. На 49-й минуте игры он забил первый гол для своей команды, тем самым сравняв счет. В итоге поединок завершился со счетом 2:2.

К слову, Карлос де Пена выступал за «Динамо» с сезона 2018/19. Весной 2022 он покинул киевский клуб и перешел в бразильский чемпионат на правах аренды.

По теме:
Кардинально сменил прописку в Бразилии. Экс-динамовец пошел на понижение
ВИДЕО. Постоянная угроза в дебюте! Челси смакует первый матч Мудрика
ВИДЕО. Ярмоленко забил 5-й гол за Аль-Айн в сезоне 2022/23
видео Карлос де Пена Динамо Киев чемпионат Бразилии по футзалу Интернасьонал Жувентуде
Источник Twitter
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов Арсенала. Все из-за Мудрика
Футбол | 22 января 2023, 05:47 2
Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов Арсенала. Все из-за Мудрика
Срна подвергся смертельным угрозам от фанатов Арсенала. Все из-за Мудрика

Футбольному директора донецкого «Шахтера» поступили оскорбительные сообщения

Он огромный. Сможет ли Хейни сделать вес к поединку против Ломаченко?
Бокс | 21 января 2023, 19:29 0
Он огромный. Сможет ли Хейни сделать вес к поединку против Ломаченко?
Он огромный. Сможет ли Хейни сделать вес к поединку против Ломаченко?

У американца могут быть проблемы

Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери
Футбол | 22.01.2023, 06:45
Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери
Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери
Сени, Чилаверт и другие: Топ-5 самых результативных голкиперов в истории
Футбол | 22.01.2023, 18:14
Сени, Чилаверт и другие: Топ-5 самых результативных голкиперов в истории
Сени, Чилаверт и другие: Топ-5 самых результативных голкиперов в истории
Фанаты Депортиво скандировали «Зозуля, ты нацист» во время матча
Футбол | 22.01.2023, 12:51
Фанаты Депортиво скандировали «Зозуля, ты нацист» во время матча
Фанаты Депортиво скандировали «Зозуля, ты нацист» во время матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
21.01.2023, 17:05 1
Футбол
Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
21.01.2023, 13:51 2
Теннис
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
21.01.2023, 09:00 4
Футбол
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
21.01.2023, 12:12 2
Футбол
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
20.01.2023, 17:28 3
Бокс
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
20.01.2023, 21:15
Биатлон
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
21.01.2023, 15:07 4
Теннис
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
21.01.2023, 17:36 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности