ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Де Пену в Интернасьонал

«Динамо» официально подтвердило переход своего полузащитника Карлоса Де Пены в бразильский «Интернасьонал». Условия трансфера не сообщаются.
«Интернасьонал» сообщает о том, что контракт с Де Пеной рассчитан до конца 2022 года с опцией продления еще на год. Соглашение 30-летнего уругвайца с «Динамо» действовало до конца 2022 года, поэтому, скорее всего, Де Пена в киевский клуб уже не вернется.
Де Пена выступал за «Динамо» с весны 2019 года. В «Интернасьонале» он станет партнером по команде экс-лидера «Шахтера» Тайсона.
Ранее Де Пена был близок к трансферу в «Васко да Гама».
Vamos, Carlos! Nosso atacante uruguaio já vestiu o manto colorado. Ficou bem, hein?! 😍🇺🇾 pic.twitter.com/i0mUM9pjlb— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 1, 2022
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.