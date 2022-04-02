ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Де Пену в Интернасьонал

«Динамо» официально подтвердило переход своего полузащитника Карлоса Де Пены в бразильский «Интернасьонал». Условия трансфера не сообщаются.

«Интернасьонал» сообщает о том, что контракт с Де Пеной рассчитан до конца 2022 года с опцией продления еще на год. Соглашение 30-летнего уругвайца с «Динамо» действовало до конца 2022 года, поэтому, скорее всего, Де Пена в киевский клуб уже не вернется.

Де Пена выступал за «Динамо» с весны 2019 года. В «Интернасьонале» он станет партнером по команде экс-лидера «Шахтера» Тайсона.

Ранее Де Пена был близок к трансферу в «Васко да Гама».