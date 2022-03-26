Вингер Динамо близок к трансферу в Васко да Гама

30-летний вингер «Динамо» Карлос де Пена в ближайшие несколько дней обретет новый клуб в карьере.
Сообщается, что уругваец близок к тому, чтобы оформить переход в бразильский «Васко да Гама».
Де Пена подпишет контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до конца июня с возможностью автоматического продления до 31 декабря.
Трудовой договор де Пены с «Динамо» рассчитан до 31.12.2022.
Ранее Карлос заявлял, что не намерен когда-либо возвращаться в Украину, где рашисты развязали варварскую войну.
Источник — Vasco Notícias
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