Вингер Динамо близок к трансферу в Васко да Гама

30-летний вингер «Динамо» Карлос де Пена в ближайшие несколько дней обретет новый клуб в карьере.

Сообщается, что уругваец близок к тому, чтобы оформить переход в бразильский «Васко да Гама».

Де Пена подпишет контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до конца июня с возможностью автоматического продления до 31 декабря.

Трудовой договор де Пены с «Динамо» рассчитан до 31.12.2022.

Ранее Карлос заявлял, что не намерен когда-либо возвращаться в Украину, где рашисты развязали варварскую войну.