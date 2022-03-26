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Вингер Динамо близок к трансферу в Васко да Гама

Карлос де Пена планирует продолжить карьеру в Бразилии

  • 26.03.2022 11:14
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Вингер Динамо близок к трансферу в Васко да Гама
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос де Пена

30-летний вингер «Динамо» Карлос де Пена в ближайшие несколько дней обретет новый клуб в карьере.

Сообщается, что уругваец близок к тому, чтобы оформить переход в бразильский «Васко да Гама».

Де Пена подпишет контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до конца июня с возможностью автоматического продления до 31 декабря.

Трудовой договор де Пены с «Динамо» рассчитан до 31.12.2022.

Ранее Карлос заявлял, что не намерен когда-либо возвращаться в Украину, где рашисты развязали варварскую войну.

Источник — Vasco Notícias

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