В пятницу, 27 января, в Манчестере на поле арены «Этихад» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram-канале Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Арсенал»

Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports.