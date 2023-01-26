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Кубок Англии
Манчестер Сити
27.01.2023 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 января 2023, 17:48 | Обновлено 26 января 2023, 17:58
472
0

Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 22:00 матч Кубка Англии

26 января 2023, 17:48 | Обновлено 26 января 2023, 17:58
472
0
Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 27 января, в Манчестере на поле арены «Этихад» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Арсенал»

Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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