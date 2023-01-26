Кубок Англии
27.01.2023 22:00 - : -
Англия26 января 2023, 17:48 | Обновлено 26 января 2023, 17:58
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Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 22:00 матч Кубка Англии
26 января 2023, 17:48 | Обновлено 26 января 2023, 17:58
472
0
В пятницу, 27 января, в Манчестере на поле арены «Этихад» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram-канале Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Арсенал»
Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports.
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