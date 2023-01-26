В пятницу, 27 января, в Манчестере на поле стадиона «Этихад» состоится поединок 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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В Украине трансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

«Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Кубка Англии провел пока только один матч. В 1/32 финала он выяснил отношения с лондонским «Челси» и добился убедительной победы со счетом 4:0. Лондонский «Арсенал», как и «горожане» Манчестера, также сыграет только второй матч в нынешнем Кубке Англии. На стадии 1/32 финала он встречался с «Оксфорд Юнайтед» и добился крупной победы со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал».