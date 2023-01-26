Почеттино и Лев могут возглавить сборную Бельгии
Бельгийцы ищут нового главного тренера
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера национальной сборной после ухода Роберто Мартинеса. Сегодня и завтра RFBA проводит заседания, на которых обсуждают возможные кандидатуры.
По информации бельгийских СМИ, сейчас всерьез рассматриваются три кандидатуры: Маурисио Почеттино, Йоахим Лев и Андре Виллаш-Боаш. Все три специалиста сейчас находятся без работы.
Об интересе бельгийцев к Виллашу-Боаша уже сообщалось в начале января.
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