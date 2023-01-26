Почеттино и Лев могут возглавить сборную Бельгии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера национальной сборной после ухода Роберто Мартинеса. Сегодня и завтра RFBA проводит заседания, на которых обсуждают возможные кандидатуры.

По информации бельгийских СМИ, сейчас всерьез рассматриваются три кандидатуры: Маурисио Почеттино, Йоахим Лев и Андре Виллаш-Боаш. Все три специалиста сейчас находятся без работы.

Об интересе бельгийцев к Виллашу-Боаша уже сообщалось в начале января.