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  4. Почеттино и Лев могут возглавить сборную Бельгии
Бельгия
26 января 2023, 16:28 |
119
0

Почеттино и Лев могут возглавить сборную Бельгии

Бельгийцы ищут нового главного тренера

26 января 2023, 16:28 |
119
0
Почеттино и Лев могут возглавить сборную Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера национальной сборной после ухода Роберто Мартинеса. Сегодня и завтра RFBA проводит заседания, на которых обсуждают возможные кандидатуры.

По информации бельгийских СМИ, сейчас всерьез рассматриваются три кандидатуры: Маурисио Почеттино, Йоахим Лев и Андре Виллаш-Боаш. Все три специалиста сейчас находятся без работы.

Об интересе бельгийцев к Виллашу-Боаша уже сообщалось в начале января.

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сборная Бельгии по футболу Андре Виллаш-Боаш Йоахим Лёв Маурисио Почеттино
Источник Het Nieuwsblad
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