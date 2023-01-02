Два экс-тренера Челси могут возглавить сборную Бельгии
Рафаэль Бенитес и Андре Виллаш-Боаш претендуют на пост
Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера команды после того, как команду покинул Роберто Мартинес.
В качестве претендентов на пост главного тренера рассматриваются два иностранных специалиста – испанец Рафаэль Бенитес и португалец Андре Виллаш-Боаш. Переговоры с кандидатами бельгийцы планируют начать не ранее 10 января.
Бенитес не работает с января 2022 года, когда он покинул «Эвертон». Андре Виллаш-Боаш в феврале 2021 года покинул «Марсель».
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