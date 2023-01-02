Лукаку назвал следующего наставника сборной Бельгии

Бельгийский форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что знает, кто вскоре станет новым главным тренером сборной Бельгии. 29-летний игрок верит в назначение Тьерри Анри, который ранее выполнял функции ассистента уже экс-наставника сборной Роберто Мартинеса.

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«Для меня Анри – следующий главный тренер сборной Бельгии. В этом нет сомнений, я говорю это открыто. Его уважают все игроки, он выиграл все. Он умеет тренировать, знает, что нам нужно сделать, чтобы добраться до вершины, знает команду, персонал. Для меня он идеальный тренер для нашей сборной. Если не он, тогда я не знаю, кого они возьмут.

Но я не думаю, что наша сборная должна начинать с нуля. До сих пор это поколение не победило, но мы должны продолжать пытаться. Он хочет победить, и я не думаю, что наша футбольная федерация возьмет тренера, который хочет все изменить и начать сначала», – рассказал Лукаку.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о нынешнем физическом состоянии Ромелу Лукаку.