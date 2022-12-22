Гендиректор Интера: «Лукаку нужно снова набрать форму»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о нынешнем физическом состоянии нападающего Ромелу Лукаку.

«Лукаку любит «Интер». Мы поняли это, проведя с ним столько дней. Мы ожидаем чего-то особенного, но у него была мышечная проблема. Однако сейчас он полностью выздоровел и должен снова набрать форму. Ему необходимо набрать необходимые кондиции», - сказал Маротта.

В этом сезоне Лукаку забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 5 матчах «Интера» во всех турнирах.