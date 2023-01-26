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Италия
26 января 2023, 12:56 | Обновлено 26 января 2023, 13:00
1096
1

Проблемы продолжаются. Ювентус могут оштрафовать еще на 15 очков

Теперь рассматриваются махинации с зарплатами игроков

26 января 2023, 12:56 | Обновлено 26 января 2023, 13:00
1096
1
Проблемы продолжаются. Ювентус могут оштрафовать еще на 15 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» может получить еще один штраф в размере 15 очков в турнирной таблице Серии А. Первый подобный штраф клуб получил за махинации с финансовым фейр-плей.

Теперь Федеральная прокуратура рассматривает махинации с зарплатами футболистов в сезоне 2019/2020. В тот сезон соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса, и «Ювентус» сообщил о том, что футболисты команды отказались от зарплаты за 4 месяца. На самом же деле они отказались от зарплаты только на 1 месяц, а остальную согласились получить позже.

Также «Ювентус» может получить денежный штраф, равноценный или кратный сумме зарплат игроков за 3 месяца, которая была скрыта.

Ранее уже сообщалось о том, что игроки «Ювентуса», которые согласились участвовать в этой схеме, могут получить дисквалификации.

Отметим, что в случае еще одного 15-очкового штрафа «Ювентус» опустится на предпоследнее место в турнирной таблице Серии А с 8 баллами в активе.

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Ювентус Серия A
Источник Corriere dello Sport
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Andr_Egor
Да сразу в Серию Б скиньте и все. Ювентус как команду не любил, но некоторых игроков жалко
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