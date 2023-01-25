Дибала, Щенсны и другие. Игрокам грозит дисквалификация из-за Ювентуса

По информации итальянской прессы, ряду нынешних и бывших игроков «Ювентуса» грозит дисквалификация из-за махинаций с зарплатами.

Недавно туринский клуб получил штраф в 15 очков за финансовые махинации, а теперь наказание могут получить и футболисты, подписывавшие бумаги по поводу выплаты зарплаты по особой схеме.

Под подозрением ряд нынешних и бывших игроков «Ювентуса», включая Войцеха Щенсны, Пауло Дибалу, Леонардо Бонуччи, Хуана Куадрадо, Уэстона Маккенни и других.

Игрокам грозит отстранение от футбола на срок до 1 месяца.