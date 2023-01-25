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Италия
25 января 2023, 21:29 | Обновлено 25 января 2023, 21:46
1088
0

Дибала, Щенсны и другие. Игрокам грозит дисквалификация из-за Ювентуса

Клуб свое наказание уже получил

25 января 2023, 21:29 | Обновлено 25 января 2023, 21:46
1088
0
Дибала, Щенсны и другие. Игрокам грозит дисквалификация из-за Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянской прессы, ряду нынешних и бывших игроков «Ювентуса» грозит дисквалификация из-за махинаций с зарплатами.

Недавно туринский клуб получил штраф в 15 очков за финансовые махинации, а теперь наказание могут получить и футболисты, подписывавшие бумаги по поводу выплаты зарплаты по особой схеме.

Под подозрением ряд нынешних и бывших игроков «Ювентуса», включая Войцеха Щенсны, Пауло Дибалу, Леонардо Бонуччи, Хуана Куадрадо, Уэстона Маккенни и других.

Игрокам грозит отстранение от футбола на срок до 1 месяца.

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Войцех Щенсны Ювентус Пауло Дибала Леонардо Бонуччи Хуан Куадрадо Уэстон Маккенни
Источник La Repubblica
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