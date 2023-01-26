Пресс-атташе УАФ: «Андриюк – инфокиллер, фабрикует данные»

Пресс-атташе национальной сборной Украины Александр Глывинский объяснил, почему журналисту Константину Андриюку не разрешили прийти на встречу президента УАФ Андрея Павелко со СМИ.

Глывинский утверждает, что не он один принимал это решение.

– Какому количеству журналистов было отказано в аккредитации, кроме Андриюка?

– Аккредитацию проводил не я, а пресс-служба УАФ. Меня так же пригласили модерировать встречу, как и всех остальных участвовать в ней. Несмотря на тягу некоторых коллег делать заголовки типа «Глывинский не пустил Андриюка», следует услышать, что я сказал: я в частности был против аккредитации Андриюка из-за сознательной фабрикации им данных для целенаправленной дискредитации Андрея Павелко, что не совместимо с понятием «журналистики». И именно о несоблюдении этих принципов вчера я и говорил. Не я решал окончательно о не аккредитации Андриюка – решение было коллективным.

– Что для вас является критерием понятия «журналист»?

– Точно не удостоверение. Его может нарисовать каждый, тем более в компьютере. Речь о нарушении журналистской этики и принципов – Андриюк ведет себя как откровенный инфокиллер, неоднократно фабрикуя данные. Именно это я имел в виду, говоря, что он «уже давно не журналист», а не потому, что у него нет удостоверения - удостоверение пресс-служба УАФ не проверяла, потому что все аккредитованные журналисты хорошо известны в области футбольной журналистики.

Сейчас вообще очень сильная атмосфера негативизма. Люди озлоблены и устали из-за войны. И брось им любую негативную новость, сказав плохое на кого-то и они переведут весь свой гнев на него, не разбирая справедливость обвинения. Это технологии, которые, я уверен, использует Андриюк.