Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси

Легендарный экс-вратарь «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симэн поделился впечатлениями от дебюта украинского новичка «Челси» Михаила Мудрика, которого ранее СМИ сватали в стан «канониров», в английской Премьер-лиге в поединке против «Ливерпуля».

«Когда он вышел [на замену], он выглядел очень хорошо, я был действительно впечатлен его контролем мяча, тем, как он обходил защитников, короткими передачами, которые он делал».

«Я думал о том, что он выглядит особенным, и я думал, что он понравился бы мне в «Арсенале», если честно. Но Мудрик ушел за деньгами!» - заявил Симэн.

Ранее сообщалось, что Мудрик будет получать в «Челси» по 100 тысяч фунтов еженедельно, что вдвое больше, чем украинцу предлагал «Арсенал».