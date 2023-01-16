В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
Михаил будет ворочать миллионами
Лондонский «Челси» в последний момент сумел перехватить Михаила Мудрика у «Арсенала», предложит и клубу, и игроку более выгодные условия, чем «канониры».
По информации британских СМИ, Мудрик будет получать в «Челси» более 100 000 фунтов стерлингов в неделю (4.45 млн грн), а «Арсенал» изначально предлагал до 50 000 фунтов стерлингов в неделю. К слову, игроки основного состав «Челси» получают от 100 тысяч фунтов и выше.
Отметим, что трансфер обошелся «Челси» в 70 миллионов евро. Еще 30 млн евро предусмотрены в качестве различных бонусов.
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