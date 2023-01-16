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  4. В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
Англия
16 января 2023, 11:15 |
1516
3

В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси

Михаил будет ворочать миллионами

16 января 2023, 11:15 |
1516
3
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
ФК Челси. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» в последний момент сумел перехватить Михаила Мудрика у «Арсенала», предложит и клубу, и игроку более выгодные условия, чем «канониры».

По информации британских СМИ, Мудрик будет получать в «Челси» более 100 000 фунтов стерлингов в неделю (4.45 млн грн), а «Арсенал» изначально предлагал до 50 000 фунтов стерлингов в неделю. К слову, игроки основного состав «Челси» получают от 100 тысяч фунтов и выше.

Отметим, что трансфер обошелся «Челси» в 70 миллионов евро. Еще 30 млн евро предусмотрены в качестве различных бонусов.

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Источник The Independent
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Комментарии 3
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Alex196
Мы же не знаем за сколько продали Мудрика .Возможно цифры гораздо ниже .Тем более контакт 70 млн деленное на 7 лет это 10.за год .А бонусы это понятие относительное .Челси мертвый особенно видно было в 2 х матчах.с Мансити .бонусы не предвидится 
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+1
vh
Якась не серйозна зп з боку Арсеналу для гравця за такі гроші 
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0
turist86
Что ж, Пеле, как Пеле,
Объясняю Зине я,
Ест Пеле крем-брюле,
Вместе с Жаирзинио.
Я сижу на нуле,
-Дрянь купил жене - и рад.
А у Пеле - "шевроле"
В Рио-де-Жанейро.
https://www.youtube.com/watch?v=BWX5n5UOf2U&t=8s           Высоцкий - Песенка про Пеле
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0
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