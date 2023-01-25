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  4. Брайтон не готов платить за Матвиенко более 15 млн евро
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 20:08 |
716
0

Брайтон не готов платить за Матвиенко более 15 млн евро

Английский клуб рассматривает также возможность аренды футболиста

25 января 2023, 20:08 |
716
0
Брайтон не готов платить за Матвиенко более 15 млн евро
shakhtar.com. Николай Матвиенко (справа)

Клуб английской Премьер-лиги «Брайтон», главным тренером которого является экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, проявляет настойчивый интерес к 26-летнему центрбеку «горняков» Николаю Матвиенко.

За футболиста сборной Украины «Брайтон» готов заплатить, но не более 15 миллионов евро. «Шахтер» же хочет выручить от продажи Матвиенко 25 миллионов.

Также «Брайтон» оценивает возможность арендовать Матвиенко с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что «чайки» предложили «Шахтеру» 11 миллионов евро за Матвиенко, а сам футболист уже согласовал условия личного контракта с английским клубом.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк Брайтон трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник 90min
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