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  4. Марта КОСТЮК: «Я одна из тех, кто не воспринимает парный разряд всерьез»
Australian Open
25 января 2023, 09:52 | Обновлено 25 января 2023, 09:53
857
0

Марта КОСТЮК: «Я одна из тех, кто не воспринимает парный разряд всерьез»

Украинская теннисистка – о выходе в парный полуфинал

25 января 2023, 09:52 | Обновлено 25 января 2023, 09:53
857
0
Марта КОСТЮК: «Я одна из тех, кто не воспринимает парный разряд всерьез»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в полуфинал парного разряда на Открытом чемпионате Австралии.

«Вы знаете, одиночные игроки не воспринимают пару всерьез и я одна из этих людей (смеется). Не знаю... Все это немного нереально, но сделать это в Австралии, в особенном месте для меня – это прекрасное чувство, и мы уже готовимся к нашему полуфиналу.

Что для нас значит, что мы остались единственной несеяной пара в сетке? Что ж, что постараемся быть в посеве в следующий раз», – сказала украинка.

В полуфинале Марта Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против первого сеяного дуэта Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

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Источник Большой теннис Украины
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