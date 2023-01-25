Марта КОСТЮК: «Я одна из тех, кто не воспринимает парный разряд всерьез»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в полуфинал парного разряда на Открытом чемпионате Австралии.

«Вы знаете, одиночные игроки не воспринимают пару всерьез и я одна из этих людей (смеется). Не знаю... Все это немного нереально, но сделать это в Австралии, в особенном месте для меня – это прекрасное чувство, и мы уже готовимся к нашему полуфиналу.

Что для нас значит, что мы остались единственной несеяной пара в сетке? Что ж, что постараемся быть в посеве в следующий раз», – сказала украинка.

В полуфинале Марта Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против первого сеяного дуэта Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.