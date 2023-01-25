Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига25 января 2023, 02:25 |
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Ворскла – Дукаджини – 1:2. Поражение от команды Даллку. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
25 января 2023, 02:25 |
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Во вторник, 24 января, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и «Дукаджини». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Косова.
Интересно, что «Дукаджини» тренирует экс-капитан полтавской команды Арменд Даллку.
Товарищеский матч. 24 января
Ворскла – Дукаджини – 1:2
Видео голов и обзор матча:
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