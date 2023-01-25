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Товарищеские матчи
Ворскла
24.01.2023, FT 1 : 2
Дукаджини
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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 02:25 |
19
0

Ворскла – Дукаджини – 1:2. Поражение от команды Даллку. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

25 января 2023, 02:25 |
19
0
Ворскла – Дукаджини – 1:2. Поражение от команды Даллку. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

Во вторник, 24 января, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и «Дукаджини». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Косова.

Интересно, что «Дукаджини» тренирует экс-капитан полтавской команды Арменд Даллку.

Товарищеский матч. 24 января

Ворскла – Дукаджини – 1:2

Видео голов и обзор матча:

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Источник Sport.ua
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