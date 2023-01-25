Во вторник, 24 января, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и «Дукаджини». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Косова.

Интересно, что «Дукаджини» тренирует экс-капитан полтавской команды Арменд Даллку.

Товарищеский матч. 24 января

Ворскла – Дукаджини – 1:2

Видео голов и обзор матча: