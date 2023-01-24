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Товарищеские матчи
Ворскла
перерыв 0 : 1
Дукаджини
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 10:30 |
365
0

Ворскла – Дукаджини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча

24 января 2023, 10:30 |
365
0
Ворскла – Дукаджини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции. За день полтавчане проведут две игры.

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Первым соперником является «Дукаджини» (Косово). Начало матча – 24 января в 10:30 по Киеву.

Во второй игре в 15:15 оппонентом будет команда «Напредак» (Крушевац) из Сербии.

Ворскла – Дукаджини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ворскла Полтава Дукаджини смотреть онлайн товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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