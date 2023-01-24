Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига24 января 2023, 12:40 | Обновлено 24 января 2023, 12:41
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ВИДЕО. Ворскла в матче с тремя голами уступила представителю Косово
Полтавский клуб проиграл «Дукаджини»
24 января 2023, 12:40 | Обновлено 24 января 2023, 12:41
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Во вторник, 24 января, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и представителем чемпионата Косово – «Дукаджини».
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Дукаджини».
Поединок прошел на зимних сборах полтавчан в Турции. Следующая игра «Ворсклы» состоится уже сегодня, 24 января, в 15:15. Оппонентом будет команда «Напредак» (Крушевац) из Сербии.
Товарищеский матч. 24 января
Ворскла – Дукаджини – 1:2
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