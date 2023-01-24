ВИДЕО. Ворскла в матче с тремя голами уступила представителю Косово

Во вторник, 24 января, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и представителем чемпионата Косово – «Дукаджини».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Дукаджини».

Поединок прошел на зимних сборах полтавчан в Турции. Следующая игра «Ворсклы» состоится уже сегодня, 24 января, в 15:15. Оппонентом будет команда «Напредак» (Крушевац) из Сербии.

Товарищеский матч. 24 января

Ворскла – Дукаджини – 1:2