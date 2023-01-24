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Товарищеские матчи
Ворскла
24.01.2023, FT 1 : 2
Дукаджини
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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 12:40 | Обновлено 24 января 2023, 12:41
196
0

ВИДЕО. Ворскла в матче с тремя голами уступила представителю Косово

Полтавский клуб проиграл «Дукаджини»

24 января 2023, 12:40 | Обновлено 24 января 2023, 12:41
196
0
ВИДЕО. Ворскла в матче с тремя голами уступила представителю Косово
Instagram. ФК Ворскла

Во вторник, 24 января, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и представителем чемпионата Косово – «Дукаджини».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Дукаджини».

Поединок прошел на зимних сборах полтавчан в Турции. Следующая игра «Ворсклы» состоится уже сегодня, 24 января, в 15:15. Оппонентом будет команда «Напредак» (Крушевац) из Сербии.

Товарищеский матч. 24 января

Ворскла – Дукаджини – 1:2

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Дукаджини Ворскла Полтава товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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