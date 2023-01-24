Источник: экс-коуч Шахтера может возглавить Ювентус, у которого проблемы

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби рассматривается «Ювентусом» как кандидатура на замену наставнику Массимилиано Аллегри в конце сезона.

Итальянец хорошо начал в «Брайтоне» после того, как в сентябре 2022 года заменил Грэма Поттера. В его активе – яркие победы над «Челси» и «Ливерпулем».

Хотя у Роберто действует четырехлетний контракт, в недавнем интервью он признался, что скучает по итальянскому футболу, но добавил, что сейчас не планирует возвращаться.

У вот у «Ювентуса» возникли проблемы. Клуб подает апелляцию против снятия 15 очков за финансовые нарушения. Все правление команды Серии А подало в отставку, и независимо от результата их апелляции, в клубе наступает новая эра.

Если Аллегри уйдет в конце сезона, то ожидается, то коуч «Тоттенхэма» Антонио Конте и бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан, который играл за «Ювентус» с 1996 по 2001 год, также окажутся в списке кандидатов в наставники туринской команды.

Тем не менее, Де Дзерби является крайне привлекательным вариантом для «Юве». 43-летний футболист за три сезона в «Сассуоло» зарекомендовал себя как один из лучших молодых тренеров Европы, заслужив восхищение всех топ-клубов Италии. У «Ювентуса» традиционно хорошие отношения с «Сассуоло», и за работой Де Дзерби внимательно следят с тех пор, как он произвел там впечатление.

Затем Роберто присоединился к донецкому «Шахтеру» в 2021 году, где провел один сезон, прежде чем подписать контракт с «Брайтоном».