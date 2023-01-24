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  4. Луческу попросил Попова чаще бить по воротам после шедевра на тренировке
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 08:55 | Обновлено 24 января 2023, 08:58
1317
0

Луческу попросил Попова чаще бить по воротам после шедевра на тренировке

Во вторник «Динамо» сыграет свой первый контрольный матч в этом году

24 января 2023, 08:55 | Обновлено 24 января 2023, 08:58
1317
0
Луческу попросил Попова чаще бить по воротам после шедевра на тренировке
ФК Динамо Киев

В третий рабочий день на зимнем подготовительном сборе в Турции игроки «Динамо» провели одну тренировку на центральном поле Mardan Sports Complex.

После обеда к команде присоединился Александр Тимчик, которому были предоставлены выходные в связи с рождением ребенка.

В конце тренировки «бело-синих» ожидал традиционный турнир трех мини-команд на маленьком поле с ограниченным количеством прикосновений к мячу. Здесь хватало красивых голов, которые забивали и те, кто немного реже это делает в играх, в том числе защитники. Так после шедеврального удара Дениса Попова, сорвавшего аплодисменты партнеров, Мирча Луческу попросил его так же смело бить по воротам и повторить этот гол и в матчах.

Победу на этот раз завоевала команда в синем, которой не везло несколько последних дней. В составе триумфаторов Александр Тимчик, Александр Караваев, Антон Царенко, Богдан Леднев, Самба Диалло, Назар Волошин, Владислав Кабаев и Владислав Ванат.

Во вторник «Динамо» сыграет свой первый контрольный матч в этом году. Соперник – венский «Рапид». Начало встречи – в 16.00 по киевскому времени.

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Мирча Луческу Денис Попов Динамо Киев учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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