Защитник Динамо стал отцом. Киевский клуб и Седан поздравили футболиста

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик впервые стал отцом.

У Александра и его супруги Карины Тымчик родился сын. Об этом радостном событии в своей семье Александр сообщил вчера, 21 января:

«Спасибо тебе большое за сыночка, Карина! Мы тебя очень сильно любим, ты будешь лучшей мамой», – написал Тымчик в своем Instagram.

Карина также опубликовала пост:

«Наконец-то мы встретились с нашим сыночком».

Семья Тымчик получила множество поздравлений, в том числе и от жены защитника сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александра Зинченко – Влады Седан:

«Поздравляю, счастья и здоровья малышу».

Не смог не поздравить Тымчика и клуб футболиста – «Динамо»:

«Это мальчик! На одного динамовца стало больше! Поздравляем Сашу и Карину с рождением козака».

Контракт Тымчика с киевским клубом действует до сентября 2025 года. В сезоне 2022/23 26-летний украинец в футболке «Динамо» провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.