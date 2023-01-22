Защитник Динамо стал отцом. Киевский клуб и Седан поздравили футболиста
У Александра Тымчика родился сын
Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик впервые стал отцом.
У Александра и его супруги Карины Тымчик родился сын. Об этом радостном событии в своей семье Александр сообщил вчера, 21 января:
«Спасибо тебе большое за сыночка, Карина! Мы тебя очень сильно любим, ты будешь лучшей мамой», – написал Тымчик в своем Instagram.
Карина также опубликовала пост:
«Наконец-то мы встретились с нашим сыночком».
Семья Тымчик получила множество поздравлений, в том числе и от жены защитника сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александра Зинченко – Влады Седан:
«Поздравляю, счастья и здоровья малышу».
Не смог не поздравить Тымчика и клуб футболиста – «Динамо»:
«Это мальчик! На одного динамовца стало больше! Поздравляем Сашу и Карину с рождением козака».
Контракт Тымчика с киевским клубом действует до сентября 2025 года. В сезоне 2022/23 26-летний украинец в футболке «Динамо» провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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