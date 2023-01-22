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Украина. Премьер лига
22 января 2023, 16:30 |
565
0

Защитник Динамо стал отцом. Киевский клуб и Седан поздравили футболиста

У Александра Тымчика родился сын

22 января 2023, 16:30 |
565
0
Защитник Динамо стал отцом. Киевский клуб и Седан поздравили футболиста
Instagram. Александр Тымчик

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик впервые стал отцом.

У Александра и его супруги Карины Тымчик родился сын. Об этом радостном событии в своей семье Александр сообщил вчера, 21 января:

«Спасибо тебе большое за сыночка, Карина! Мы тебя очень сильно любим, ты будешь лучшей мамой», – написал Тымчик в своем Instagram.

Карина также опубликовала пост:

«Наконец-то мы встретились с нашим сыночком».

Семья Тымчик получила множество поздравлений, в том числе и от жены защитника сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александра Зинченко – Влады Седан:

«Поздравляю, счастья и здоровья малышу».

Не смог не поздравить Тымчика и клуб футболиста – «Динамо»:

«Это мальчик! На одного динамовца стало больше! Поздравляем Сашу и Карину с рождением козака».

Контракт Тымчика с киевским клубом действует до сентября 2025 года. В сезоне 2022/23 26-летний украинец в футболке «Динамо» провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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Александр Тымчик рождение ребенка Динамо Киев Александр Зинченко lifestyle
Источник Sport.ua
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