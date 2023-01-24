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Чемпионат Германии
Майнц
25.01.2023 19:30 - : -
Боруссия Д
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24 января 2023, 02:55 | Обновлено 24 января 2023, 03:38
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0

Майнц – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок 17-го тура Бундеслиги

24 января 2023, 02:55 | Обновлено 24 января 2023, 03:38
16
0
Майнц – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на «Мева Арена» пройдет матч 17-го тура Бундеслиги 1, в котором «Майнц» встретится с «Боруссией» (Дортмунд). Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

Майнц

Клуб ровно 2 года назад позвал на тренерский пост своего же бывшего защитника, Бо Свенссона. Первое время датчанин заслужил хорошие отзывы - при нем «карнавальщики» заметно прибавили. Сначала он обеспечил подъем из опасной зоны. А в прошлом сезоне даже команда смогла принять участие в споре за еврокубки. Сил, впрочем, не хватило, и в итоге все закончилось только 8-м местом, с достаточно серьезным отставанием от соседа «сверху». Сейчас же «Майнц» откатился к середнякам. Первый, осенний отрезок, он закончил с 5-ю победами и 19 очками в 15 турах, что позволило только замкнуть топ-10. После длительной паузы со «Штутгартом» была только ничья, 1:1.

Боруссия Дортмунд

Команда в прошлом сезоне вернула себе статус вице-чемпиона страны. Но в целом надежды Марко Розе не оправдал, и сотрудничество с ним закончили уже после 1-го года - а ведь специалиста настойчиво и не особенно красиво переманивали из «Менхенгладбаха». Вернулись к Эдину Терзичу как тренеру, но уже с полноценным контрактом, а не в статусе «и.о.». Но пока что и с ним результаты крайне нестабильные. Причем на этот раз «черно-желтые» успешны в других турнирах, например, вышли в плей-офф Лиги чемпионов, чего не удавалось в 2021-м году. Но и там для этого хватило опередить слабых сейчас «Севилью» и «Копенгаген». А в Бундеслиге было много осечек. В ноябре «шмели» и вовсе проиграли кряду «Вольфсбургу» и «тезкам» из Менхенгладбаха, из-за чего откатились на 6-е место, пусть и с минимальным отставанием от конкурентов. Чуть не потеряли очки и в новом туре - «Аугсбург» трижды отыгрывался, пропуская. Но Рейна все-таки оформил итоговые 4:3.

Статистика личных встреч

Все 3 последних очных поединка были выиграно «Боруссией».

Прогноз

Букмекерские конторы верят в «Боруссию». Но она может снова начудить, так что лучше ограничиться предложением «итого больше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,64 по Parimatch.

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Майнц Боруссия Дортмунд прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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