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25 января 2023, 23:39 | Обновлено 25 января 2023, 23:45
75
0

Бундеслига. Победы Боруссии Дортмунд и Байера

Завершился 17-й тур Бундеслиги

25 января 2023, 23:39 | Обновлено 25 января 2023, 23:45
75
0
Бундеслига. Победы Боруссии Дортмунд и Байера
ФК Боруссия Дортмунд

Сегодня, 25 января состоялись еще пять матчей в рамках 17-го туру немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Дортмунд на последних минутах вырвала выездную победу над «Майнцем», решающий гол Джованни Рейна забил с передачи Себастьена Алле.

«Байер» дома справился с «Бохумом», а «Вердер» дома проиграл «Униону» Берлин.

«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд – 1:2
Голы: Ли Джэ Сон 2 – Райерсон 4, Рейна 90+3

«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах – 1:0
Гол: Бериша 82

«Байер» – «Бохум» – 2:0
Голы: Тапсоба 8, Гложек 53

«Вердер» – «Унион» Берлин – 1:2
Голы: Пипер 13 – Габерер 18, Беренс 46

«Фрайбург» – «Айнтрахт» Франкфурт – 1:1
Голы: Гинтер 47 – Коло Муани 42

Вчера «Бавария» потеряла очки в матче с «Кельном».

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Источник Sport.ua
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