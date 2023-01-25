Бундеслига. Победы Боруссии Дортмунд и Байера
Завершился 17-й тур Бундеслиги
Сегодня, 25 января состоялись еще пять матчей в рамках 17-го туру немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Дортмунд на последних минутах вырвала выездную победу над «Майнцем», решающий гол Джованни Рейна забил с передачи Себастьена Алле.
«Байер» дома справился с «Бохумом», а «Вердер» дома проиграл «Униону» Берлин.
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд – 1:2
Голы: Ли Джэ Сон 2 – Райерсон 4, Рейна 90+3
«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах – 1:0
Гол: Бериша 82
«Байер» – «Бохум» – 2:0
Голы: Тапсоба 8, Гложек 53
«Вердер» – «Унион» Берлин – 1:2
Голы: Пипер 13 – Габерер 18, Беренс 46
«Фрайбург» – «Айнтрахт» Франкфурт – 1:1
Голы: Гинтер 47 – Коло Муани 42
Вчера «Бавария» потеряла очки в матче с «Кельном».
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