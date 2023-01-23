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Чемпионат Германии
Бавария
24.01.2023 21:30 - : -
Кельн
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Германия
23 января 2023, 21:36 | Обновлено 23 января 2023, 21:42
112
0

Бавария – Кельн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Лидер сезона против команды с лучшим почином в 2023 году

23 января 2023, 21:36 | Обновлено 23 января 2023, 21:42
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0
Бавария – Кельн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 24 января, в Мюнхене на поле арены «Альянц Арена» состоится матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» сыграет с «Кельном». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Мюнхенская «Бавария» в турнирной таблице чемпионата Германии занимает 1-е место, имея в активе 35 очков после 16 матчей – 10 побед, 5 ничьих, 1 поражений.

Рестарт сезона в Бундеслиге подопечные Юлиана Нагельсманна отметили выездной ничьей с РБ «Лейпциг» - 1:1. Недобор двух турнирных очков прервал победную серию «Баварии» из шести матчей. В целом же, баварцы на сегодня обходятся без поражений в национальном чемпионате в девяти поединках – 7 побед, 2 ничьи. В последний раз в Бундеслиге «Бавария» проигрывала 17 сентября, уступив на выезде «Аугсбургу» со счетом 0:1.

В предстоящей игре партнерам по команде не смогут помочь травмированные Эрнандес, Мазрави, Мане, Нойер и Сарр.

Кельн

«Кельн» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. У него 20 очков после 16-ти матчей – 5 побед, 5 ничьих, 6 поражений.

В первом туре 2023 года «Кельн» на своем поле добился крупной победы над «Вердером» со счетом 7:1. Столь убедительная победа закрыла провальную серию команды из трех поражений, которая была у нее перед паузой в сезоне на ЧМ-2022 в Катаре.

Против баварцев за «Кельн» не смогут сыграть Андерссон, Диц, Килиан, Лимниос, Педерсен, Тильманн и Ут. Они являются пациентами клубного лазарета.

Ориентировочные составы

Бавария: Зоммер – Павар, де Лигт, Упамекано, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Сане, Мусиала, Шупо-Мотинг.

Кельн: Швабе – Шмиц, Хуберс, Шабо, Хектор, Майна, Дуда, Скири, Любичич, Кайнц, Тиггес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.21 по линии Parimatch.

24 января, вторник

Бавария – Кельн
Мюнхен. «Альянц Арена». 21:30
ТВ-трансляция – Setanta Sport+
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Кельн прогнозы Юрий Остроумов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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