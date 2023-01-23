Павел ОНИСЬКО: «После контузии кайфонул, посмотрев финал ЧМ-2022»

Бывший нападающий «Карпат», «Ворсклы», «Мариуполя», «Оболони», «Львова» и других команд Павел Онисько рассказал, как просмотр финала ЧМ-2022 помог ему вместе с другими военными улучшить моральное и физическое состояние.

«Когда был на фронте, то как раз шел этот непонятный чемпионат мира зимой. Следил за результатами, но посмотрел и забыл, как неинтересный фильм. А уже после контузии, когда был в спокойном месте, посмотрел единственный матч за весь чемпионат мира – финал. Мы вчетвером его смотрели. Сели с ребятами перед компьютером.

Я был всегда при Месси с тех пор, как он играл в «Барселоне». После первого тайма 2:0. Вышли на перекур, сидим, и кто-то говорит: «Было бы классно, чтобы Франция сравняла, было дополнительное время, а потом еще по голу и пенальти. И чтоб Аргентина выиграла». Мы предсказывали все, но ставку никто не сделал.

Мы были измотаны морально и физически, но посмотрели этот финал – и просто кайфонули. За весь период войны футбол проходил как-то поверхностно. А здесь реально кайфонули от футбола. Финал получился просто суперовый, один из лучших за многие годы», - сказал Онисько.

Аргентина победила Францию ​​– 3:3, пенальти 4:2.