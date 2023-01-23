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23 января 2023, 17:19 | Обновлено 23 января 2023, 18:40
86
0

Павел ОНИСЬКО: «Игра сборной Украины придавала положительные эмоции»

Украинские защитники отвлекаются от войны на футбольные матчи

23 января 2023, 17:19 | Обновлено 23 января 2023, 18:40
86
0
Павел ОНИСЬКО: «Игра сборной Украины придавала положительные эмоции»
Facebook. Павел Онисько

Бывший нападающий «Карпат», «Ворсклы», «Мариуполя», «Оболони», «Львова» и других команд Павел Онисько поделился мнением о проведении чемпионата Украины во время войны.

«Что касается чемпионата Украины, то я не знаю, правильно это или нет. Вначале мне казалось, что это неправильно. Сейчас думаю, что, может, и правильно. Но потом вспоминал, как нас должны менять через месяц, а не было кем. А здесь футбол идет, играют наши пацаны, здоровые, молодые.

Как говорил Мирон Маркевич, впечатление от игры двояко. Так и у меня с нашим чемпионатом. Да будет так, как есть. Главное, чтобы мы победили в войне, а потом с футболом будем разбираться.

Хотя когда сборная Украины играла, это добавляло положительные эмоции. То же с «Динамо» и «Шахтером» в еврокубках. Когда были на позициях, приходил кто-то из командования и просил узнать, как они сыграли. За «Карпатами» еще следил – там главный тренер Андрей Тлумак. Мы дружим», - рассказал Онисько.

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Павел Онисько российско-украинская война
Источник Трибуна
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