Павел ОНИСЬКО: «Впервые стало страшно, когда ранили моего старшего брата»

Бывший нападающий «Карпат», «Ворсклы», «Мариуполя», «Оболони», «Львова» и других команд Павел Онисько рассказал, когда ему впервые стало страшно на войне.

«Впервые мне стало страшно только тогда, когда ранили старшего брата. А так… Мы здесь были почти три месяца, а в середине июля выехали на восток. Наверное, мы уже морально к этому были подготовлены.

Первые месяцы у нас были оборонного плана – рыли окопы, выполняли разные оборонительные задачи. Война была прямо у нас – мы видели, что там взрывалось. А когда уже заехали в сектор, где прямые боевые действия, я не видел, чтобы у нас кто-то боялся. Ребята говорят: «А кто, если не я?» – сказал Онисько.

Напомним, недавно рашистские террористы убили заслуженного тренера Украины по боксу.