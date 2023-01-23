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  4. Павел ОНИСЬКО: «Впервые стало страшно, когда ранили моего старшего брата»
Украина. Премьер лига
23 января 2023, 15:49 | Обновлено 23 января 2023, 15:59
432
0

Павел ОНИСЬКО: «Впервые стало страшно, когда ранили моего старшего брата»

Экс-футболист защищает Украину от российских оккупантов

23 января 2023, 15:49 | Обновлено 23 января 2023, 15:59
432
0
Павел ОНИСЬКО: «Впервые стало страшно, когда ранили моего старшего брата»
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Бывший нападающий «Карпат», «Ворсклы», «Мариуполя», «Оболони», «Львова» и других команд Павел Онисько рассказал, когда ему впервые стало страшно на войне.

«Впервые мне стало страшно только тогда, когда ранили старшего брата. А так… Мы здесь были почти три месяца, а в середине июля выехали на восток. Наверное, мы уже морально к этому были подготовлены.

Первые месяцы у нас были оборонного плана – рыли окопы, выполняли разные оборонительные задачи. Война была прямо у нас – мы видели, что там взрывалось. А когда уже заехали в сектор, где прямые боевые действия, я не видел, чтобы у нас кто-то боялся. Ребята говорят: «А кто, если не я?» – сказал Онисько.

Напомним, недавно рашистские террористы убили заслуженного тренера Украины по боксу.

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Павел Онисько российско-украинская война
Источник Трибуна
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