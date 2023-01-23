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  4. Павел КУЧЕРОВ: «В Челси Мудрику будет проще заиграть, чем в Арсенале»
Англия
23 января 2023, 15:48 | Обновлено 23 января 2023, 15:55
1058
0

Павел КУЧЕРОВ: «В Челси Мудрику будет проще заиграть, чем в Арсенале»

Бывший тренер «Карпат» прокомментировал главный украинский трансфер зимы

23 января 2023, 15:48 | Обновлено 23 января 2023, 15:55
1058
0
Павел КУЧЕРОВ: «В Челси Мудрику будет проще заиграть, чем в Арсенале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-селекционер «Арсенала» и «Эвертона» по Восточной Европе дал оценку переходу Михаила Мудрика в «Челси».

«Мудрика я знаю очень давно, еще когда видел его в юношеских сборных. Тогда я даже подумать не мог, что он так раскроется, и о нем будет говорить весь мир. Я думаю, сегодня в «Челси» ему будет проще заиграть, чем в «Арсенале», потому что команда находится в нехорошей ситуации.

В «Челси» он будет получать больше шансов и быстрее станет ведущим футболистом. Кроме того, футбол команды Поттера ему больше подходит. Мудрику нужно пространство, где он сможет использовать свою невероятную скорость, а «Челси» как раз играет на контратаках. «Арсенал», в свою очередь, показывает комбинационный футбол, играя первым номером. Думаю, Мудрик сделал правильный выбор», – сказал Кучеров.

Ранее Кучеров рассказал, что советовал «Арсеналу» и «Эвертону» подписать Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина.

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Михаил Мудрик Павел Кучеров Челси Арсенал Лондон
Источник FanDay
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