Павел КУЧЕРОВ: «В Челси Мудрику будет проще заиграть, чем в Арсенале»

Экс-селекционер «Арсенала» и «Эвертона» по Восточной Европе дал оценку переходу Михаила Мудрика в «Челси».

«Мудрика я знаю очень давно, еще когда видел его в юношеских сборных. Тогда я даже подумать не мог, что он так раскроется, и о нем будет говорить весь мир. Я думаю, сегодня в «Челси» ему будет проще заиграть, чем в «Арсенале», потому что команда находится в нехорошей ситуации.

В «Челси» он будет получать больше шансов и быстрее станет ведущим футболистом. Кроме того, футбол команды Поттера ему больше подходит. Мудрику нужно пространство, где он сможет использовать свою невероятную скорость, а «Челси» как раз играет на контратаках. «Арсенал», в свою очередь, показывает комбинационный футбол, играя первым номером. Думаю, Мудрик сделал правильный выбор», – сказал Кучеров.

Ранее Кучеров рассказал, что советовал «Арсеналу» и «Эвертону» подписать Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина.