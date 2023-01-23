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  4. Павел КУЧЕРОВ: «Рекомендовал Арсеналу и Эвертону Ярмоленко и Лунина»
Украина. Премьер лига
23 января 2023, 15:29 | Обновлено 23 января 2023, 15:34
759
1

Павел КУЧЕРОВ: «Рекомендовал Арсеналу и Эвертону Ярмоленко и Лунина»

Но английские клубы не обратили внимание на украинцев

23 января 2023, 15:29 | Обновлено 23 января 2023, 15:34
759
1
Павел КУЧЕРОВ: «Рекомендовал Арсеналу и Эвертону Ярмоленко и Лунина»
ФК Карпаты. Павел Кучеров

Бывший наставник львовских «Карпат», поработавший скаутом «Арсенала» и «Эвертона», рассказал, как советовал английским клубам игроков сборной Украины.

«Когда я работал в скаутском отделе «Арсенала», то советовал им Ярмоленко. «Канониры» в то время как раз искали левого вингера. Также я настойчиво рекомендовал «Арсеналу» и «Эвертону» Лунина, когда он выступал в «Днепре». Говорил, что такого классного парня надо обязательно брать. Как видите, не ошибся, сейчас он в «Реале».

«Почему их не подписали? Многое в наше время решают агенты и их меркантильные интересы. Не захотели подписывать Лунина, потому что он был молодой и никому не интересен. Подумали – таких еще пять будет», – сказал Кучеров.

Ранее Кучеров говорил, что в 20130м году в «Металлист» мог перейти защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк.

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Павел Кучеров Арсенал Лондон Эвертон Андрей Ярмоленко Андрей Лунин
Источник FanDay
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Лучше бы Лунин в Эвертон перешел, хотя бы практику постоянную имел.
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