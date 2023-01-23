Павел КУЧЕРОВ: «Рекомендовал Арсеналу и Эвертону Ярмоленко и Лунина»

Бывший наставник львовских «Карпат», поработавший скаутом «Арсенала» и «Эвертона», рассказал, как советовал английским клубам игроков сборной Украины.

«Когда я работал в скаутском отделе «Арсенала», то советовал им Ярмоленко. «Канониры» в то время как раз искали левого вингера. Также я настойчиво рекомендовал «Арсеналу» и «Эвертону» Лунина, когда он выступал в «Днепре». Говорил, что такого классного парня надо обязательно брать. Как видите, не ошибся, сейчас он в «Реале».

«Почему их не подписали? Многое в наше время решают агенты и их меркантильные интересы. Не захотели подписывать Лунина, потому что он был молодой и никому не интересен. Подумали – таких еще пять будет», – сказал Кучеров.

Ранее Кучеров говорил, что в 20130м году в «Металлист» мог перейти защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк.