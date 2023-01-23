Павел КУЧЕРОВ: «Гронинген был готов продать Ван Дейка в Металлист»

Бывший тренер львовских «Карпат» Павел Кучеров, который был скаутом «Арсенала» и «Эвертона», рассказал, как в 2013-м году в «Металлист» мог перейти Вирджил ван Дейк.

«Когда я работал в Украине, то познакомился со многими футбольными людьми, среди них – агент Алексей Люндовский. И как-то в личном разговоре я ему сказал, что в Нидерландах есть неплохой перспективный центральный защитник, которого еще никто не знает – Вирджил ван Дейк. Я его очень хорошо знал по академии «Виллем II». В то время он уже был в «Гронингене» и им совершенно никто не интересовался.

Я его порекомендовал через Люндовского «Металлисту». Это было в 2013 году. Но потом у ван Дейка возник вариант с «Селтиком», возможно, шотландский клуб сделал ему предложение как раз из-за интереса «Металлиста». «Гронинген» был готов продать ван Дейка в харьковский клуб за три миллиона, но он не захотел ехать в Украину, поэтому выбрал Шотландию. Он хотел быть поближе к АПЛ», - сказал Кучеров.

Павел Кучеров работал в «Карпатах» в 2011-12 годах, сменив Олега Кононова.