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Англия
23 января 2023, 15:01 | Обновлено 23 января 2023, 15:12
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0

Тен Хаг обрушился с критикой на подопечных после поражения Арсеналу

Нидерландец остался недоволен

23 января 2023, 15:01 | Обновлено 23 января 2023, 15:12
170
0
Тен Хаг обрушился с критикой на подопечных после поражения Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался в претензиях к подопечным после поражения от «Арсенала» (2:3) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Возможно, через какое-то время мы осознаем, что находимся в хорошем положении, поймем, что неплохо развиваемся, и это хороший процесс, но сейчас я раздражен. Я сказал игрокам: «Если вы хотите брать трофеи, то мы должны поменять психологию команды».

В топ-матче невозможно допускать три настолько серьезных ошибки, что они приводят к голам. Особенно это касается последнего мяча. В этот момент нужно хорошо чувствовать игру. Очко – это был наш максимум. Нужно брать его, а не дарить сопернику такой гол. Такого не должно быть на топ-уровне. С таким подходом трофеи не выиграть.

Думаю, психология меняется благодаря работе тренера. Считаю, мы можем это изменить. Мы уже видели, как за последние месяцы поменялась психология наших игроков, но при этом сегодня мы увидели, что нам еще далеко до топ-уровня», – заявил тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед
Источник Manchester Evening News
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