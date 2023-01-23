Тен Хаг обрушился с критикой на подопечных после поражения Арсеналу

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался в претензиях к подопечным после поражения от «Арсенала» (2:3) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Возможно, через какое-то время мы осознаем, что находимся в хорошем положении, поймем, что неплохо развиваемся, и это хороший процесс, но сейчас я раздражен. Я сказал игрокам: «Если вы хотите брать трофеи, то мы должны поменять психологию команды».

В топ-матче невозможно допускать три настолько серьезных ошибки, что они приводят к голам. Особенно это касается последнего мяча. В этот момент нужно хорошо чувствовать игру. Очко – это был наш максимум. Нужно брать его, а не дарить сопернику такой гол. Такого не должно быть на топ-уровне. С таким подходом трофеи не выиграть.

Думаю, психология меняется благодаря работе тренера. Считаю, мы можем это изменить. Мы уже видели, как за последние месяцы поменялась психология наших игроков, но при этом сегодня мы увидели, что нам еще далеко до топ-уровня», – заявил тен Хаг.