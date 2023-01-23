Эрик ТЕН ХАГ: «Всех трех пропущенных голов можно было избежать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (2:3) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Это была отличная игра с высоким темпом, зрители точно выиграли. Две топ-команды, но, конечно, мы разочарованы проиграть в концовке. Все голы, которые мы сегодня пропустили, – это следствие наших ошибок, такого не должно быть. Всех трех голов можно было избежать.

Они очень хорошо владеют мячом, но мы – хорошо обороняющаяся команда. Было не так много открытых моментов. Мы допустили ошибки, которые не должны допускать. Игру решили не только детали, но и принятие решений. Тяжело это принять, но мы должны извлечь из этого уроки.

Я хочу побеждать. Этого недостаточно, мы хотим быть номером один, но допускаем ошибки, это очевидно, и это то, что я сказал игрокам», - сказал тен Хаг.