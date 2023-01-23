АРТЕТА: «Арсенал показал, что он хорош в матчах с топовыми соперниками»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поединок с «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре чемпионата Англии.

По утверждению испанца, его подопечные смогли проявить себя с наилучшей стороны и добились заслуженной победы.