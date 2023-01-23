Англия23 января 2023, 11:36 | Обновлено 23 января 2023, 11:44
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АРТЕТА: «Арсенал показал, что он хорош в матчах с топовыми соперниками»
Испанский специалист – о победе «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед»
23 января 2023, 11:36 | Обновлено 23 января 2023, 11:44
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Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поединок с «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре чемпионата Англии.
По утверждению испанца, его подопечные смогли проявить себя с наилучшей стороны и добились заслуженной победы.
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