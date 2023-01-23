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  4. АРТЕТА: «Арсенал показал, что он хорош в матчах с топовыми соперниками»
Англия
23 января 2023, 11:36 | Обновлено 23 января 2023, 11:44
552
0

АРТЕТА: «Арсенал показал, что он хорош в матчах с топовыми соперниками»

Испанский специалист – о победе «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед»

23 января 2023, 11:36 | Обновлено 23 января 2023, 11:44
552
0
АРТЕТА: «Арсенал показал, что он хорош в матчах с топовыми соперниками»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поединок с «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре чемпионата Англии.

По утверждению испанца, его подопечные смогли проявить себя с наилучшей стороны и добились заслуженной победы.

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Микель Артета чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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