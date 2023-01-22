Дебют Роналду в Саудовской Аравии! Криштиану попал в основу Аль-Насра

В воскресенье, 22 января, состоится матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между ФК «Аль-Наср» и ФК «Аль-Иттифак». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

С первых минут на поле появится звездный 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду. Это будет его первое появление в футболке «Аль-Насра». Таким образом он дебютирует в чемпионате Саудовской Аравии.

Интересно, что Роналду выйдет на матч с капитанской повязкой.

Свой первый неофициальный матч в Саудовской Аравии Криштиану провел против «ПСЖ», где смог забить дважды.