Дебют Роналду в Саудовской Аравии! Криштиану попал в основу Аль-Насра
Португалец сыграет в 14-м туре национального чемпионата против «Аль-Иттифак»
В воскресенье, 22 января, состоится матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между ФК «Аль-Наср» и ФК «Аль-Иттифак». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
С первых минут на поле появится звездный 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду. Это будет его первое появление в футболке «Аль-Насра». Таким образом он дебютирует в чемпионате Саудовской Аравии.
Интересно, что Роналду выйдет на матч с капитанской повязкой.
Свой первый неофициальный матч в Саудовской Аравии Криштиану провел против «ПСЖ», где смог забить дважды.
🗒 || Starting lineup,@AlNassrFC vs @Ettifaq pic.twitter.com/zmXDCrmwhZ— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 22, 2023
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