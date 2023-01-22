Рио ФЕРДИНАНД: «Мудрик – пугающая сила для крайних защитников»

44-летний бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился впечатлениями от первого матча полузащитника Михаила Мудрика в форме лондонского «Челси». 22-летний уроженец Харьковской области, как известно, принял участие в поединке 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Челси» (0:0), появившись на замену во втором тайме.

«Мы все видели клипы с ним и его взрывным темпом. Но что мне понравилось в нем сегодня, так это то, что мы увидели у него мягкие ноги и хороший пас. Он принимал правильные решения в последней трети поля и демонстрировал спокойствие во время скоростных прорывов. Эти элементы делают его пугающей силой для крайних защитников, когда он входит в полную силу.

Я уверен, что фанаты «Арсенала» будут сидеть и восклицать: «О, мои дни, как мы упустили это?», – заявил Фердинанд.