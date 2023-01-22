В воскресенье, 22 января, в Лидсе на стадионе «Эланд Роуд» состоится матч двадцать первого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Лидс» и «Брентфорд». Стартовый свисток рефери Питера Бэнкса прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Лидс



Аргентинского специалиста Марсело Бьелсы нет во главе «Лидса» уже почти год, и ровно столько с тех пор длится каденция американца Джесси Марша, однако прогресс в плане результатов у «павлинов» не наблюдается. Они все также стараются держаться подальше от зоны вылета, но на данный момент эта дистанция составляет крайне опасные два очка, а цепочка из неудачных результатов вызывает исключительно тревогу среди болельщиков клуба. Лишь победа над «Кардиффом» в Кубке Англии хоть немного скрасила серые будни команды несколькими днями ранее (5:2).

Календарь ближайших матчей «Лидса» будет идти в шахматном порядке, и среди соперников уровня «Ноттингем Форест», «Эвертона», «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона» будут появляться «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Брайтон» – совершенно другая лига в текущих кондициях команды Марша. Стало быть, «павлины» не имеют времени на раскачку, а поскольку преследователи в последнее время начали хотя бы иногда цепляться за очки, то спокойной жизни у футболистов из Уэст-Йоркшир не предвидится.

Брентфорд



В чемпионате Англии с момента начала нового года можно насчитать не так уж и много команд, которые имеют за плечами серии из матчей без поражений в национальном первенстве. И уж тем более увидеть среди их перечня «Брентфорд», который на данный момент занимает всего восьмую строчку, представляется невероятным. «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» – в отличную кампанию, надо сказать, умудрился попасть коллектив Томаса Франка. Очевидно, что на фоне далеко не самого уверенного старта сезона подобные результаты «пчел» выглядят еще более удивительно, и по всей видимости останавливаться на достигнутом они не намерены.

В серии матчей против «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» ожидалось, что представители Большого Лондона наберут, в лучшем случае, пару очков. А они взяли, и устроили настоящую вакханалию с семью добытыми баллами, которые эффектно обрамляли чемпионат мира-2022 в Катаре. При этом, футболисты Франка обыграли действующих чемпионов и вице-чемпионов соответственно. Весенняя часть кампании для «Брентфорда» по итогам матчей против «Гиллингема» и «Вест Хэма» будет проходить без необходимости участвовать в кубковых состязаниях, что позволяет «пчелам» даже помечтать о зоне еврокубков.

Календарь в ближайшее время должен им помочь закрепиться на подступах к желанным строчкам в турнирной таблице, так как после «Лидса» они будут играть против «Саутгемптона» и «Кристал Пэлас», с перерывом на «Арсенал», от которого в этом сезоне уже получали три безответных мяча.

Ориентировочные составы



«Лидс»: Мелье – Стрюйк, Купер, Кох, Кристенсен – Рока, Адамс – Ньонто, Ааронсон, Харрисон – Родриго.

«Брентфорд»: Райя – Хэнри, Ми, Пиннок, Айер – Янельт, Нергор, Йенсен – Висса, Тони, Мбеумо.

Не сыграют: Грей, Даллас, Саммервилл, Форшоу – Оньека, Янссон.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке мы увидим победу гостей. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Брентфорд» (0) с коэффициентом 2.11 по линии Parimatch.

22 января, воскресенье