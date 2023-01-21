22 января на «Камп Ноу» пройдет матч 18-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Хетафе». Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

Барселона

Клуб пережил очень непростой осенний отрезок, и это на фоне того, что прошлый сезон был провальным и не принес ни единого трофея. К ноябрю «сине-гранатовые» повторно, 2-й раз кряду, вылетели из Лиги чемпионов уже после группового раунда. Да и в Примере было поражение в «Эль Класико». Но потом «Реал» начал свою игру «в поддавки». В итоге «больше чем клуб» ушел на паузу на 1-м месте. Декабрьский отрезок в Ла Лиге стартовал только с ничьей в дерби с «Эспаньолом». Но после этого вышло обыграть в Мадриде «Атлетико». И, главное, Хави наконец-то смог взять титул, первый после возвращения в Испанию как тренер. «Барселона» в первом раунде Суперкубка только по пенальти прошел «Бетис» - тому дали дважды, в основное и дополнительное время, отыграться. Но зато в решающем поединке оформили 3-1 у «Реала».

Хетафе

Команда при Пепе Бордаласе выступала на международной арене, доходя до плей-офф Лиги Европы. И даже претендовала на 4-е место в Примере, правда, не преуспел. Но уже при этом наставнике были заметны признаки спада. Но без него, в прошлом сезоне, старт был просто провален. Выйти из ямы помогло возвращение на пост наставника Кике Санчеса Флореса. Он раньше неудачно работал с «подмадридцами», но на этот раз получилось выбраться на «спасительное», 15-е место. Вот только дальнейшего прогресса добиться не получилось. «Синие» и сейчас идут на той же позиции, и, главное, сейчас находятся на спаде. Сначала коллектив проиграл в кубке 2-3 «Леванте», что выступает в Сегунде. А дальше не получилось набрать ни единого очка в рамках Ла Лиги ни с «Севильей», ни с «Эспаньолом» - дважды по 1-2.

Статистика личных встреч

В обоих предыдущих сезонах «Барселона» теряла очки с «Хетафе». В октябре 2020-го «синие» победили 1-0, прошлой весной стороны обошлись без голов.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости составят проблемы для гранда. Ставим на победу «Барселоны» при форе «-2 гола» с коэффициентом - 1,94 по Parimatch.