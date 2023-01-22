Испания22 января 2023, 22:27 | Обновлено 22 января 2023, 22:41
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ВИДЕО. Барселона обыграла Хетафе благодаря голу Педри и упрочила лидерство
В другом матче игрового дня «Эльче» и «Осасуна» разошлись миром
22 января 2023, 22:27 | Обновлено 22 января 2023, 22:41
331
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В матче 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Хетафе» со счетом 1:0.
Единственный гол на 35-й минуте забил полузащитник Педри.
«Барселона» набрала 44 очка, «Реал» отстает на 6 очков, но имеет матч в запасе.
В другом матче игрового дня «Эльче» и «Осасуна» разошлись миром (1:1).
Ла Лига. 18-й тур, 22 января
Барселона – Хетафе – 1:0
Гол: Педри, 35
Видеообзор матча
Эльче – Осасуна – 1:1
Голы: Кармона, 67 – Авила, 20
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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