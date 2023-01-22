Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Барселона обыграла Хетафе благодаря голу Педри и упрочила лидерство
Чемпионат Испании
Барселона
22.01.2023, FT 1 : 0
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 января 2023, 22:27 | Обновлено 22 января 2023, 22:41
331
0

ВИДЕО. Барселона обыграла Хетафе благодаря голу Педри и упрочила лидерство

В другом матче игрового дня «Эльче» и «Осасуна» разошлись миром

22 января 2023, 22:27 | Обновлено 22 января 2023, 22:41
331
0
ВИДЕО. Барселона обыграла Хетафе благодаря голу Педри и упрочила лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Хетафе» со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил полузащитник Педри.

«Барселона» набрала 44 очка, «Реал» отстает на 6 очков, но имеет матч в запасе.

В другом матче игрового дня «Эльче» и «Осасуна» разошлись миром (1:1).

Ла Лига. 18-й тур, 22 января

Барселона – Хетафе – 1:0

Гол: Педри, 35

Видеообзор матча

Эльче – Осасуна – 1:1

Голы: Кармона, 67 – Авила, 20

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
По теме:
Бензема догнал Рауля. Реал в гостях нанес поражение Атлетику из Бильбао
Атлетик Бильбао – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетик – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Хетафе Педри Эльче Осасуна
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва в меньшинстве вырвал победу в ОАЭ
Футбол | 22 января 2023, 20:10 0
С голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва в меньшинстве вырвал победу в ОАЭ
С голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва в меньшинстве вырвал победу в ОАЭ

Команда украинского наставника обыграла «Аль-Батаех» со счетом 3:2

Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
MMA | 22 января 2023, 04:51 0
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию

Украинец уверенно провел бой и нокаутировал соперника в конце первого раунда

Холанд оформил хет-трик в ворота Вулвз и принес победу Манчестер Сити
Футбол | 22.01.2023, 18:03
Холанд оформил хет-трик в ворота Вулвз и принес победу Манчестер Сити
Холанд оформил хет-трик в ворота Вулвз и принес победу Манчестер Сити
«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»
Футбол | 22.01.2023, 13:15
«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»
«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Другие виды | 22.01.2023, 01:27
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
21.01.2023, 15:45 11
Футбол
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
21.01.2023, 16:27 6
Футбол
Проклятие Netflix. Известны две пары четвертьфиналистов Australian Open
Проклятие Netflix. Известны две пары четвертьфиналистов Australian Open
22.01.2023, 14:15 1
Теннис
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
22.01.2023, 09:25 34
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
21.01.2023, 02:45 24
Футбол
Он огромный. Сможет ли Хейни сделать вес к поединку против Ломаченко?
Он огромный. Сможет ли Хейни сделать вес к поединку против Ломаченко?
21.01.2023, 19:29
Бокс
Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
22.01.2023, 05:22 15
Теннис
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
22.01.2023, 06:52
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности