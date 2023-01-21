21.01.2023, FT 0 : 2
Италия21 января 2023, 21:10 |
317
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Половина сезона Серии A позади, Наполи набрал 50 очков
Смогут ли удержать такой темп?
21 января 2023, 21:10 |
317
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«Наполи» в матче чемпионата Италии обыграл аутсайдера «Салернитану» и продолжает уверенно лидировать, набрав по итогам первого круга 50 очков.
«Милан» с матчем в запасе отстает на 12 пунктов. У «Наполи» лишь одно поражение и два ничейных результата в текущем сезоне Серии A.
Чемпионат Италии. 19-й тур
Салернитана - Наполи 0:2
Голы: Ди Лоренцо, 45, Осимхэн, 48
Верона - Лечче 2:0
Голы: Депаоли, 40, Лазович, 54
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