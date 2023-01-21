Половина сезона Серии A позади, Наполи набрал 50 очков

«Наполи» в матче чемпионата Италии обыграл аутсайдера «Салернитану» и продолжает уверенно лидировать, набрав по итогам первого круга 50 очков.

«Милан» с матчем в запасе отстает на 12 пунктов. У «Наполи» лишь одно поражение и два ничейных результата в текущем сезоне Серии A.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Салернитана - Наполи 0:2

Голы: Ди Лоренцо, 45, Осимхэн, 48

Верона - Лечче 2:0

Голы: Депаоли, 40, Лазович, 54

Турнирная таблица