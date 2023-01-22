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Чемпионат Италии
Салернитана
21.01.2023, FT 0 : 2
Наполи
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Италия
22 января 2023, 08:51 | Обновлено 22 января 2023, 09:07
475
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи выпала беспрецедентная возможность»

Итальянский специалист – о лидерстве команды в таблице чемпионата Италии

22 января 2023, 08:51 | Обновлено 22 января 2023, 09:07
475
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи выпала беспрецедентная возможность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил перспективы подопечных в нынешнем чемпионате Италии. Неаполитанцы в турнирной таблице Серии А опережают «Милан», идущий вторым, на 12 очков, хотя и провели на один матч больше.

«Мы знаем, что нам выпала беспрецедентная возможность, и потому нам следует вести себя соответствующим образом. Наше отношение должно быть таким: не упускать голевые моменты, продолжать играть в свой футбол, сохранять скромность и профессиональный подход», – заявил Спаллетти после победы команды над «Салернитаной» (2:0) в матче 19-го тура сезона.

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Лучано Спаллетти Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи
Источник Football-Italia
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