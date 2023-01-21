Испания21 января 2023, 01:55 | Обновлено 21 января 2023, 02:18
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ВИДЕО. Гол Даниэля Родригеса. Мальорка нанесла поражение Сельте
После матча 18-го тура Ла Лиги «Мальорка» замыкает топ-10, набрав 25 очков
21 января 2023, 01:55 | Обновлено 21 января 2023, 02:18
24
0
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Мальорка» переиграла «Сельту» со счетом 1:0.
Единственный гол забил хавбек Даниэль Родригес на 59-й минуте.
«Мальорка» замыкает топ-10, набрав 25 очков. «Сельта» находится на 16-й позиции (17 очков).
Ла Лига. 18-й тур, 20 января
Мальорка – Сельта – 1:0
Гол: Даниэль Родригес, 59
Видеообзор матча
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