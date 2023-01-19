20 января на «Визит Мальорка» пройдет матч 18-го тура Примеры, в котором «Мальорка» встретится с «Сельтой». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Мальорка

Команда годами болталась между дивизионами, более чем соответствуя статусу «футбольного лифта». В том числе она ничего толком не показала и при Валерии Карпине - скорее наоборот. Уже без россиянина получалось подниматься в Примеру - но не задерживаться там. Вылетом вполне могла заканчиваться и прошлая темпорада, но на этот раз повезло с приходом нового наставника, Хавьера Агирре. Он возглавил новичка Ла Лиги уже по ходу сезона (традиционно складывающегося неудачно), и успел набрать достаточно очков для выживание. Более того, сейчас у «бермельонес» уже в активе 6 побед и 22 балла после 17 туров. Так что даже после поражение на выезде «Осасуне» 0-1 14-го января все равно пока что получается держаться в верхней половине турнирной таблицы. А это максимум возможных ожиданий от клуба на данный момент.

Сельта

Клуб в прошлом сезоне отступил от традиции менять наставников, несмотря на антирекордные результаты на старте. И Эдуардо Коудет то доверие оправдал, поднявшись со своими подопечными в итоге на достаточно комфортные места в итоговой таблице. Но в новой темпораде в лучшую сторону подвижек не было, и в Виго вернулись к практике тренерских рокировок осенью. Впрочем, при нынешнем наставнике, Карлуше Карвальяле, идет все та же борьбе за выживание. Но свое приглашение португалец начал оправдывать зимой, когда получил возможность долго поработать с новыми подопечными, ни на что не отвлекаясь. Как итог, «галисийцы», что заканчивали осенний отрезок 5-ю поражениями при паре ничьих, в январе вообще не проигрывают. С «Севильей» и «Вильярреалом» дома сыграли 1-1, и, главное, победили на выезде потенциального конкурента, «Эльче».

Статистика личных встреч

У «Мальорки» были хорошие результаты с «Сельтой», которые, впрочем, не спасали от вылета из Примеры. В прошлом сезоне было ровно наоборот: «островитяне» взяли 1 очко в 2-х поединках, но «выжили» в Ла Лиге.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной, и ожидают низкую результативность. С другой стороны, команды в неплохой форме, а в атаке у них Мурики с Яго Аспасом, что входят в число лучших бомбардиров чемпионата. Ставим на «тотал больше 2,0 голов» с коэффициентом - 1,94 по Parimatch.