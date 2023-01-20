В субботу, 21 января, в Лестере на поле арены «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» сыграет с «Брайтоном». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Лестер

Команда Брендана Роджерса в турнирной таблице английской Премьер-лиги располагается на 14-й позиции. У нее 17 очков после 19 поединков (5 побед, 2 ничьи, 12 поражений).

В четырех своих последних матчах в чемпионате Англии «Лестер» проиграл. Еще 12 ноября прошлого года он переиграл «Вест Хэм» в Лондоне со счетом 2:0, а затем поочередно уступил «Ньюкаслу» (0:3 дома), «Ливерпулю» (1:2 на выезде), «Фулхэму» (0:1 дома) и «Ноттингему» (0:2 на выезде).

Против «Брайтона» не смогут сыграть травмированные Бертранд, Джастин, Эванс, Рикарду Перейра и Сумаре. Под вопросом значатся Дьюсбери-Холл, Мэддисон, и Перес.

Брайтон

Подопечные бывшего наставника донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби в таблице чемпионата Англии занимают 7-е место. У них 30 очков после 18 матчей, в которых они одержали 9 побед, три раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

В двух последних матчах «чайки» выиграли. Они 31 декабря проиграли дома 2:4 лондонскому «Арсеналу» – единоличному лидеру сезона. После этого у «Брайтона» состоялись победы над «Эвертоном» со счетом 4:1 на его поле и над «Ливерпулем» дома со счетом 3:0.

В предстоящем матче своим уже бывшим партнерам не поможет бельгийский хавбек Троссард, который накануне, в пятницу, 20 января, стал игроком «Арсенала». Также не появится на поле травмированный полузащитник Модер.

Ориентировочные составы

Лестер: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Томас, Тилеманс, Ндиди, Менди, Прат, Барнс, Варди.

Брайтон: Санчес – Гросс, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Кайседо, Макаллистер, Марч, Лаллана, Митома, Фергюсон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

21 января, суббота