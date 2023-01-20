ПЕГУЛА – о победе над Мартой Костюк: «Я играла агрессивно»
Американка оценила выигрыш у украинки
28-летняя Джессика Пегула прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Напомним, американка выиграла в двух сетах – 6:0, 6:2.
«Сегодня я не давала ей много легких очков. Я играла агрессивно. Определенно, я многому научилась, когда играла с Мартой в прошлый раз. У меня была более правильная стратегия на этот матч и она сработала очень хорошо.
Думаю, что сегодня я подавала не очень хорошо, но мне показалось, что я подавала достаточно умно, чтобы справиться с некоторыми сложными геймами», – рассказала Пегула.
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