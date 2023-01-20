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  4. ПЕГУЛА – о победе над Мартой Костюк: «Я играла агрессивно»
Australian Open
20 января 2023, 11:13 | Обновлено 20 января 2023, 11:27
333
1

ПЕГУЛА – о победе над Мартой Костюк: «Я играла агрессивно»

Американка оценила выигрыш у украинки

20 января 2023, 11:13 | Обновлено 20 января 2023, 11:27
333
1
ПЕГУЛА – о победе над Мартой Костюк: «Я играла агрессивно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

28-летняя Джессика Пегула прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Напомним, американка выиграла в двух сетах – 6:0, 6:2.

«Сегодня я не давала ей много легких очков. Я играла агрессивно. Определенно, я многому научилась, когда играла с Мартой в прошлый раз. У меня была более правильная стратегия на этот матч и она сработала очень хорошо.

Думаю, что сегодня я подавала не очень хорошо, но мне показалось, что я подавала достаточно умно, чтобы справиться с некоторыми сложными геймами», – рассказала Пегула.

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Джессика Пегула Australian Open 2023 Марта Костюк
Источник Sport.ua
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introvert
Лол. В першому сеті (на другому виключив цей цирк) все, що вона робила, це перекидала сітку, отримуючи від Марти подаруночки в святковій обгортці. Гадаю, далі ситуація не змінилась.
Тенісистка такого рівня не може не розуміти, що суперниця віддала гру, втім причиною перемоги називає якусь міфічну "агресію". Запитання, запитання...
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