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Чемпионат Англии
Вест Хэм
21.01.2023 17:00 - : -
Эвертон
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Англия
20 января 2023, 01:14 | Обновлено 20 января 2023, 02:01
51
1

Вест Хэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 января

20 января 2023, 01:14 | Обновлено 20 января 2023, 02:01
51
1
Вест Хэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

21 января на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Клуб сейчас может получить нового наставника в любой момент. СМИ называют различные кандидатуры, в том числе Нуну Эшпириту Санту и Рафу Бенитеса. А ведь еще пол года назад Дэвид Мойес был героем. Казалось, что «молотобойцы» нашли наконец-то «своего» тренера, с которым дважды квалифицировались в еврокубки и всерьез претендовали в 2020/2021 на 4-е, «лигочемпионовское» место. По сути, старые заслуги и спасают сейчас опытнейшего шотландца от отставки. Ведь результаты откровенно убогие, особенно по сравнению со вложениями в усиление состава летом - Лукас Пакета и компания других новичков стоила десятки миллионов. «На выходе» же 4 победы и 15 очков за полсезона в Премьер-Лиге. Проиграв прямому конкуренту, «Вулверхэмптону», «Хаммерс» опустились уже на 18-е, «вылетающее» место.

Эвертон

Команда находится примерно в такой же ситуации. «Ириски» в прошлом сезоне, после ухода Анчелотти, перешли от претензий на Лигу чемпионов к борьбе за выживание. И выиграли ее во многом потому, что год назад уволили Рафу Бенитеса и позвали Лампарда. Тот оправдал ожидания, сумев взять со своими подопечными достаточно очков, чтобы избежать вылета в Чемпионшип. Но в новом сезоне у Фрэнка что-то удавалось только поначалу. Сейчас побед нет с октября, более того, «синие» набрали только 1 очко в 6 последних турах АПЛ (причем когда этого ждали меньше всего, остановив «Манчестер Сити»), вылетев параллельно из обоих кубков. Похоже, в «Лэмпса» верит только владелец проекта, Мошири...

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Вест Хэм» выиграл оба поединка. Но в сентябре единственный гол Мопе принес выигрыш «Эвертону».

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в битве аутсайдеров победят хозяева арены. Согласимся - опытный Мойес должен выиграть «горловой» поединок. Ставим на «Вест Хэм» с коэффициентом - 1,83 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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Gargantua
да, думаю очередная баранка Эвертона.
затягивание с увольнением Лампарда может дорого обойтись на финише.
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