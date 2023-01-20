21 января на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Клуб сейчас может получить нового наставника в любой момент. СМИ называют различные кандидатуры, в том числе Нуну Эшпириту Санту и Рафу Бенитеса. А ведь еще пол года назад Дэвид Мойес был героем. Казалось, что «молотобойцы» нашли наконец-то «своего» тренера, с которым дважды квалифицировались в еврокубки и всерьез претендовали в 2020/2021 на 4-е, «лигочемпионовское» место. По сути, старые заслуги и спасают сейчас опытнейшего шотландца от отставки. Ведь результаты откровенно убогие, особенно по сравнению со вложениями в усиление состава летом - Лукас Пакета и компания других новичков стоила десятки миллионов. «На выходе» же 4 победы и 15 очков за полсезона в Премьер-Лиге. Проиграв прямому конкуренту, «Вулверхэмптону», «Хаммерс» опустились уже на 18-е, «вылетающее» место.

Эвертон

Команда находится примерно в такой же ситуации. «Ириски» в прошлом сезоне, после ухода Анчелотти, перешли от претензий на Лигу чемпионов к борьбе за выживание. И выиграли ее во многом потому, что год назад уволили Рафу Бенитеса и позвали Лампарда. Тот оправдал ожидания, сумев взять со своими подопечными достаточно очков, чтобы избежать вылета в Чемпионшип. Но в новом сезоне у Фрэнка что-то удавалось только поначалу. Сейчас побед нет с октября, более того, «синие» набрали только 1 очко в 6 последних турах АПЛ (причем когда этого ждали меньше всего, остановив «Манчестер Сити»), вылетев параллельно из обоих кубков. Похоже, в «Лэмпса» верит только владелец проекта, Мошири...

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Вест Хэм» выиграл оба поединка. Но в сентябре единственный гол Мопе принес выигрыш «Эвертону».

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в битве аутсайдеров победят хозяева арены. Согласимся - опытный Мойес должен выиграть «горловой» поединок. Ставим на «Вест Хэм» с коэффициентом - 1,83 по Parimatch.